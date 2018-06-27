27 июня состоится тест-драйв профессии дизайнера

Кто хочет стать дизайнером, но не знает с чего начать? Кто готов приступить к изучению новой профессии? Кто желает разобраться во всех особенностях индустрии? Нужна практика, и Международная школа дизайна готова помочь с этим. Ведущие преподаватели приглашают всех желающих 27 июня на тест-драйв профессии.

Как с машиной — нужно немного прокатиться, чтобы понять её возможности и функционал. Здесь ровно тоже самое — для погружения в профессию необходимо самому всё попробовать. Вас ждут практические занятия по скетчу, коллажу, композиции и ответы на любые интересующие вопросы. Тест-драйв начнётся в 18:30.

Вход свободный, но количество мест ограничено, поэтому нужно зарегистрироваться по телефону (495) 988-85-08 или электронной почте student@designschool.ru.

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