27 июня состоится тест-драйв профессии дизайнера 

Кто хочет стать дизайнером, но не знает с чего начать? Кто готов приступить к изучению новой профессии? Кто желает разобраться во всех особенностях индустрии? Нужна практика, и Международная школа дизайна готова помочь с этим. Ведущие преподаватели приглашают всех желающих 27 июня на тест-драйв профессии.
Как с машиной — нужно немного прокатиться, чтобы понять её возможности и функционал. Здесь ровно тоже самое — для погружения в профессию необходимо самому всё попробовать. Вас ждут практические занятия по скетчу, коллажу, композиции и ответы на любые интересующие вопросы. Тест-драйв начнётся в 18:30.
Вход свободный, но количество мест ограничено, поэтому нужно зарегистрироваться по телефону (495) 988-85-08 или электронной почте student@designschool.ru.
Читайте также:
15 декабря состоится мероприятие Home&Decor
10 ноября состоится очередной мастер-класс по контемпорари
В салоне «Трио-интерьер» презентовали новый бренд кухонь