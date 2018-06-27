Роль самооценки в построении карьеры

Если забить в поисковик слово «самооценка», то выдача будет представлять собой подборку тестов на уровень, адекватность, высоту и еще ряд вариантов измерений (хорошо, хоть без мер веса или длины).

Психологические порталы уверяют, что главный критерий самооценки — адекватность, которая, в свою очередь, измеряется соответствием с ожиданиями людей. Отсюда получается, что если планы человека кажутся невозможными, то у него завышенная самооценка, поскольку главным критерием является исполняемость этих планов. Однако встает ряд вопросов. Первый из них — как быть с тем, что границы невозможного у всех разные? Следовательно, оценка окружающих изначально субъективна. Второй — критерии положительных и отрицательных качеств опять же основываются на личном мнении. Так или иначе, попытки провести анализ самооценки упираются в субъективную точку зрения.

Вокруг масса ситуаций, когда человек со скудным багажом знаний и умений считает себя центром вселенной, а с другой стороны, человек с огромным багажом знаний и полезных навыков, наоборот, считает себя ничтожным.

Откуда берутся мерки, по которым человек оценивает себя? Во-первых, из детства, поскольку многие родители любят приводить в пример соседских детей, пытаясь что-то доказать или улучшить в собственных чадах. Или изначально прививают мысль, что «из ребенка ничего не получится, поэтому нечего думать о себе ничего хорошего».

Во-вторых, от людей, которые в принципе не способны радоваться за других. Есть такой тип людей, которым проще растоптать даже самые лучшие действия или стремления человека только из-за личной неприязни или осознания невозможности повторить то же самое.

В-третьих, многое зависит от самоопределения. У каждого свои персональные границы возможного-невозможного, дозволенного-недозволенного. Если человек сам для себя создает образ «идеального я» с изначально невозможными показателями, то, конечно, его самооценка будет низкой.

Четвертой причиной можно назвать чрезмерную лояльность к людям. «Я понимаю, я сам был (-а) в такой ситуации» — прекрасная логика, но до определенного момента. Те, кто могут понять все или почти все — чаще всего страдают от низкой самооценки, поскольку обесценивают свои знания и умения. Испытав что-то на своем опыте, такие люди, с одной стороны, становятся сильнее, а с другой — понимают, насколько тяжело может быть и сразу же делают скидку на ситуацию для других, тем самым занижая собственную значимость.

Для первичного анализа уровня самооценки, естественно, стоит провести минимальный аудит «своего Я»: образование, навыки и умения, опыт и достижения, профессиональные и личностные качества, уровень требовательности к окружающим и самому себе.

И если знания-достижения можно измерить или даже потрогать на ощупь, то с личными качествами и требованиями ситуация сложнее. Даже опыт будет носить субъективный характер, ведь можно 10 лет на одном месте перекладывать бумажки. И кто будет спорить, что это не опыт?

В разрезе карьеры влияние самооценки начинается с собеседования. Уверенный в себе соискатель с горящими глазами и готовностью свернуть горы всегда будет интереснее и заметнее того, кто прячет глаза и боится сказать лишнее слово. Когда кандидат обладает нормальной или даже чуть повышенной самооценкой, синдром самозванца сведен к минимуму.

Объективная оценка себя, в данном случае, также является гарантом качественной оценки действий и возможностей. Другой вопрос, когда у человека завышенная или заниженная самооценка. Сотрудник, чрезмерно уверенный в себе (если, конечно, его уверенность не имеет под собой реальной основы) несет в себе угрозу от срыва дедлайнов до уничтожения проекта или даже компании в целом. Не говоря уже о том, что эмоциональный климат в компании будет неприятным.

Что до низкой самооценки, то она способна убить даже самого опытного эксперта из-за страха совершить ошибку или неготовности рисковать. С таким сотрудником все действия будут сопровождаться сомнениями, паникой и лишней работой для всего отдела или проект-команды.

При анализе уровня самооценки стоит брать в расчет не ожидания окружающих, а объективность: уровень образования или количество реализованных проектов. Это позволит сделать выводы о профессиональных возможностях и уровне возможных требований. Если человек справляется со всеми поставленными задачи на должном уровне, то он уже может себя оценивать в положительном ключе. Не стоит сбрасывать еще возможность получить профессиональную оценку наставника или старшего коллеги — но для такого вопроса нужна определенная храбрость и готовность услышать критику.

По поводу личной самооценки — о многом говорит воспитание, манера общения. Для понимания ситуации можно обратиться с вопросом к хорошим друзьям: именно лучшие друзья всегда могут дать честную оценку, не задумываясь о формулировках. Еще стоит обратить внимание на отношение человека к линейному персоналу. Если посмотреть, как в ресторанах некоторые люди относятся к барменам или официантам — сразу можно сделать выводы, ведь человек с нормальной самооценкой никогда не будет считать себя лучше из-за того, что не приносит кому-то чай.

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