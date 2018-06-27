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Укусила и перекинула через себя: в Краснокамске цирковая лошадь напала на ребенка
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Укусила и перекинула через себя: в Краснокамске цирковая лошадь напала на ребенка 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
социальных сетях жители города обсуждают работу цирка. Один из пользователей написал, что ранее из него сбежала дрессированная обезьяна.
В пермском городе Краснокамске лошадь из цирка «Арена Макао» укусила ребенка. В Сети появились фото последствий инцидента.
Жительница города с детьми гуляла на улице Мира, где находился шатер передвижного цирка. Там, животные гуляют практически без присмотра. Также она отметила, что предупреждающие надписи о том, что к ним нельзя подходить отсутствуют. Об этом сообщает Ura.ru.
«Вот результат — белый конь укусил мою дочь и перекинул через себя», — написал отец пострадавшей девочки в паблике в соцсети «ВКонтакте».
В социальных сетях жители города обсуждают работу цирка. Один из пользователей написал, что ранее из него сбежала дрессированная обезьяна. Получить комментарий цирка не удалось, там не берут трубку.
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