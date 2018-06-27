В Краснокамске цирковая лошадь укусила ребёнка

Житель Краснокамска пожаловался, что лошадь из передвижного цирка укусила его дочь.

Мужчина сообщает, что шапито с животными разместился на улице Мира, а его питомцы гуляют по прилегающим территориям свободно, без контроля сотрудников цирка. Также рядом нет никаких объявлений о том, что к животным нельзя подходить или кормить.

По словам краснокамца, его жена с детьми пошла посмотреть на животных в цирке, но произошло ЧП.

«Вот результат, белый конь укусил мою дочь и перекинул через себя. Оберегайте своих детей не допускайте к животным», — говорит мужчина.

Судя по фото, пострадавшая девочка очень маленькая, животное укусило её за бедро.

До этого жители жаловались на то, что животные гуляют без присмотра в самом центре горда.

«В центре города устроили выпас непарнокопытных. Во-первых, это небезопасно, все-таки крупные животные, да и непонятно, что у них на уме. Во-вторых, продукты жизнедеятельности вряд ли кто-то из работников будет убирать с газона. Не сделал фото испражнений почти прямо у входа на почту, но поверьте, и там никто это убирать не спешил», — делятся впечатлениями жители в социальных сетях.