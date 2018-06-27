Ещё
В Краснокамске цирковая лошадь укусила ребёнка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Краснокамске цирковая лошадь укусила ребёнка 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Житель Краснокамска пожаловался, что лошадь из передвижного цирка укусила его дочь.
Мужчина сообщает, что шапито с животными разместился на улице Мира, а его питомцы гуляют по прилегающим территориям свободно, без контроля сотрудников цирка. Также рядом нет никаких объявлений о том, что к животным нельзя подходить или кормить.
По словам краснокамца, его жена с детьми пошла посмотреть на животных в цирке, но произошло ЧП.
«Вот результат, белый конь укусил мою дочь и перекинул через себя. Оберегайте своих детей не допускайте к животным», — говорит мужчина.
Судя по фото, пострадавшая девочка очень маленькая, животное укусило её за бедро.
До этого жители жаловались на то, что животные гуляют без присмотра в самом центре горда.
«В центре города устроили выпас непарнокопытных. Во-первых, это небезопасно, все-таки крупные животные, да и непонятно, что у них на уме. Во-вторых, продукты жизнедеятельности вряд ли кто-то из работников будет убирать с газона. Не сделал фото испражнений почти прямо у входа на почту, но поверьте, и там никто это убирать не спешил», — делятся впечатлениями жители в социальных сетях.
АиФ Пермь: последние новости
Наконец-то пятница! Как избежать эмоционального выгорания на работе? Красивые и смелые. В Перми пройдет конкурс девушек на инвалидных колясках Не утонуть в море адреналина. Как избежать инфаркта, болея за свою команду
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»158
Подруга показала фото Бони без фотошопа15
Трагическая история самого умного ребенка в мире1
«Кручу ее, как жонглер на арене»16
Как оральный секс влияет на женскую красоту30
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
06:08
Доказано, что плохое настроение полезно
Психология
07:35
Наглые звезды, плюющие на фанатов
Звёзды
04:27
Как не превратить чай в отраву
Еда
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение