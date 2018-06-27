Молоко и мясо станут «прозрачными» в Хабаровском крае

С 1 июля вводится обязательная система ветеринарной сертификации «Меркурий». Предприниматели из Хабаровского края торопятся пройти регистрацию: только 27 июня подано 600 заявок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Но наибольшее количество посетителей в Россельхознадзоре ожидают на следующей неделе. Ведь с 1 июля все товары животного происхождения (мясо, рыба, яйцо, молоко), не прошедшие сертификацию, не будут поступать в товарооборот. У производителей не получится сдать продукцию, а переработчики и продавцы не смогут ее принять.

— Система «Меркурий» принесет пользу и покупателям, и честным предпринимателям. Электронная сертификация делает прозрачной всю цепочку передвижения продукта: его больше не удастся фальсифицировать, — рассказал помощник руководителя по связям со СМИ Управления Россельхозназора по Хабаровскому краю и ЕАО Сергей Рубанов. — Подробная информация о товаре вносится в Qr-код, по которому покупатели смогут узнать детали товара до его покупки.

#NEWS_ID=8823# Добросовестные предприниматели, которые сейчас не могут конкурировать с теми, кто добавляет в продукцию, например, дешевое пальмовое масло, но не указывает это в информации о товаре, получат преимущество на рынке. А браконьеров, наоборот, ждут неудобства: по одним и тем же ветеринарным документам больше не удастся провезти несколько партий кеты. О введении системы «Меркурий» впервые было объявлено 3 года назад, потом сроки отодвигались. Те, кто все-таки не успел зарегистрироваться, все еще могут сделать это. Для этого нужно подать заявку на сайте Управления Россельхозназора по Хабаровскому краю и ЕАО в разделе «Регистрация в системе Меркурий» или отвезти ее лично по адресу: Хабаровск, ул. Ленина, 18. Получить подробную консультацию специалистов о системе «Меркурий» можно по телефону: 75-05-40.