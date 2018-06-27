Достали с того света: врачи спасли новорожденного, родившегося на трассе Стерлитамак-Нефтеюганск

Марию и ее новорожденного сына Рустама врачи скорой достали буквально с того света: роды у женщины начались преждевременно, да еще посреди трассы Стерлитамак — Челябинск-Нефтеюганск. Счет времени шел на минуты, но все закончилось благополучно.

Как боролись за жизнь маленького Рустама и Марии — в материале Ufa1.

Мария и Наиль возвращались домой в Нефтеюганск из башкирского Стерлитамака, где гостили у родственников. Но доехать до нефтяного городка без приключений не получилось. На границе Челябинской и Свердловской области Мария, находящаяся на седьмом месяце беременности, почувствовала себя плохо — сильно заболел живот, женщина стала терять сознание. На счастье, на трассе Наиль увидел пост Центра медицины катастроф, и побежал просить помощи уральских медиков.

Марии оказали экстренную помощь, а затем на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга. Пять дней женщина провела в реанимации без сознания. К счастью, все обошлось: молодая мама пришла в себя. Радостное событие совпало с днем рождения Наиля, и этот день стал для мужчины двойным праздником.

— Врачи скорой достали нас с того света, я по-другому даже сказать не могу. Я благодарна без меры. Это просто боги для меня, — призналась Мария корреспонденту Областного свердловского телевидения.

«Великан» Рустам — именно так с персидского переводится имя новорожденного, появился на свет недоношенным и весил всего 800 граммов. Сейчас он находится в боксе, где поддерживается особый микроклимат, необходимый для его правильного развития. Но уже через месяц, максимум два, он сможет отправиться домой — к маме и папе.

— Я потом уже узнал от врачей — оставалось минут 10-15. Марию и сына могли бы не спасти, — не может сдержать эмоций молодой отец. — Время шло на минуты. У меня есть имена, фамилии фельдшеров той бригады. Они не растерялись, сделали все профессионально. Мне сейчас тяжело говорить.

Чтобы не забыть имена врачей, спасших жизнь малышу, Наиль их записал: молодые родители обещали поблагодарить каждого лично.