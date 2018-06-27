Жительница Воронежской области с помощью творчества даёт вторую жизнь ненужным вещам

Рукодельница делает арт-объекты, которые уже стали достопримечательностью её села. Пластиковые бутылки, покрышки и изношенная обувь. Жительница села Губарёво Семилукского района дарит вторую жизнь ненужным вещам. Первые поделки из всего, что жалко выбрасывать, Анна Жданова устанавливала за забором. Но соседи предложили выставить творчество на всеобщее обозрение — во двор. И теперь фуры на улице Вислевского сигналят каждый день. Многие водители выходят, чтобы рассмотреть экспонаты.

Больше всего внимания привлекает эта семья кукол — бабушка, дедушка-моряк и внучка — из 20 литровых баклажек, синтепона и колготок. В темное время суток их иногда даже принимают за настоящих. К примеру, чтобы сделать солнце — потребовалась ледянка и диски. Для подставки под цветы — старые зимние ботинки. В ход пошли и камни с юга — их Анна превратила в клубники. Основа почти всех изделий — пластиковые емкости, уже как дополнение использует шланги, тазы, столовые ложки. Одну куклу из коллекции, кстати, недавно украли — на месте остался лишь стул. Пока что Анна не работает — поэтому время на хобби есть. Идеи признается, подсматривает в сети.

— Некоторые поделки делаются во время даже, когда, например, в машине сижу, дочку жду сакробатики, пока она занимается, три с половиной часа прыгает. А я в это время там что-то вырезаю, а дома там уже доклеиваю, что-то там крашу. И соседи помогают и даже в магазине предлагают баклажки большие 20-литровые. И так тоже — напиток выпили, не выкинули баклажку, а сложили в пакетик и принесли. Всем нравится. Может быть, конечно, там за глаза и говорят, я не знаю. Но, вообще, я думаю, нравится. Потому что детишки вообще без ума, — рассказывает Анна Жданова.