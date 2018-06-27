В Новосибирске открылся магазин для любителей фотографии

В Новосибирске 21 июня прошла закрытая вечеринка для представителей СМИ и блогеров, посвященная открытию первого фотомагазина в концепции Wonder Photo Shop в Сибири. Этот проект создан совместно с партнерами — компанией Фотолэнд. Интернет-агентство «Сеть» также выступило партнером мероприятия.

Новый магазин расположился в самом центре города по адресу Красный Проспект, д.42. В минувший четверг здание магазина привлекало внимание прохожих. Нарядный декор на стенах, богатый интерьер и большое количество гостей отличало этот уютный уголок от повседневной офисной суеты.

Вечеринка проходила с «сибирским акцентом». Магазин был оформлен в определенной тематике -геометрические маски животных в фотозоне, множество фотокарточек Instax, повсюду — аппетитные угощения на любой вкус и прохладительные освежающие в летний зной напитки.

Во время вечеринки гости общались между собой, устраивали фотосессии, участвовали в розыгрышах и получали приятные призы и подарки.

Магазин уже открыт, а значит, теперь он будет радовать любителей фотографии круглый год. В новом магазине очень богатый ассортимент, есть все самое необходимо для создания, редактирования и хранения фотографий: цифровая техника, камеры моментальной печати Instax, все виды пленки, штативы, сумки для фотокамер, фотоальбомы и фоторамки, и многое другое. Здесь также можно быстро распечатать фотографии, заказать фотокнигу или сувениры с изображением близких, что станет отличным подарком на все случаи жизни для родных и друзей.

Компания FUJIFILM всегда позиционировала фотографии, как нечто большее, чем просто снимок. Ведь это память, которую нужно хранить бережно. Поэтому главная задумка этого магазина — создать такие условия, чтобы человек пришел и мог без труда выбрать из всего богатого ассортимента фотоуслуг то, что ему нужно. При этом, магазин рассчитан не только на профессиональных фотографов. Даже человек, который далек от фотографии, сможет легко найти свой продукт благодаря опытным консультантам, которые всегда помогут», — сказала Алена Давыдова , PR — менеджер компании FUJIFILM.

Первый магазин Wonder Photo Shop при поддержке японской компании FUJIFILM открылся в Токио еще в 2014 году. Сегодня эти фотомагазины нового поколения успешно работают в Барселоне, Нью-Йорке, Шанхае, Москве и других крупных городах по всему миру. Каждый из них — это уникальное творческое пространство, где посетители могут воплощать свои самые необычные фотоидеи в жизнь.