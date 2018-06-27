Как органические продукты спасают от мучительной смерти

Здоровый образ жизни и правильное питание — один из главных трендов современного российского общества. Потребители массово отказываются от привычных продуктов, проверяют продукты на нитраты и перерывают магазины в поисках полезной еды. Её в последние годы и правда стало больше — на полках все чаще можно увидеть маркировку «био», «фермерское», «100% organic».

Однако что на самом деле скрывается за такой упаковкой, покупатель в точности не знает: производитель сегодня может написать всё, что угодно, и не нести за это никакой ответственности. News.ru расспросил исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко и гендиректора сертификационной компании «Органик Эксперт» Андрея Лысенкова, что же такое органический продукт, как его найти в магазине и чем грозит употребление овощей с пестицидами.

По словам Мироненко, самое большое заблуждение, которое царит в головах россиян, что органический продукт — это, прежде всего, качественная характеристика (он полезнее, вкуснее). Но на самом деле главное в органике не это. Органическое производство — это целая философия, позволяющая не просто произвести вкусный и полезный продукт, но и минимизировать при этом отрицательное воздействие на окружающую среду.

Круглогодичная продовольственная ярмарка нового образца на Семеновской площади

Например, при обработке земли здесь не используются химические препараты — только природные и био (навоз, торф). Животных лечат исключительно гомеопатией, созданной по наблюдениям за ними в природе. Антибиотики используются, только если жизни животного — к примеру, коровы — угрожает опасность. Но после выздоровления она не возвращается в строй, а покидает стадо на полгода, пока антибиотики не выведутся из организма. А «мясные» коровы, например, вообще не загоняются в помещения и пасутся в поле зимой и летом.

«В органике не используют пестициды, химические удобрения, антибиотики, химические средства лечения животных, искусственные добавки, меняющие вкусовые качества. Это 100% натуральные продукты», — поясняет Мироненко.

Модные сегодня в ряде стран биодинамические продукты — это тоже органика, но уже следующий — более высокий уровень её развития, говорит эксперт. «Органика — это применение определённых технологий производства. Биодинамика — это еще и духовная связь с природными явлениями, фаза Луны, например, приливы и так далее. Биодинамика в России развита очень слабо, да и в мире её производителей не слишком много, массовым это явление назвать нельзя, хотя оно и модное», — говорит эксперт.

Если говорить о структуре рынка российской органики, то, по словам Мироненко, самая большая доля — у мяса и молока, животноводством занимаются многие крупные производители. Хозяйства поменьше производят овощи, реже — фрукты. Но общая доля российской органики все равно невелика: лишь около 0,5% от общего объема производимой в стране продукции. В мировом масштабе доля российской органики и вовсе мизерна — не более 0,01%.

Выращивание овощей в тепличном комплексе «Долина овощей» в Липецкой области

«Если говорить по объему в деньгах, на сегодняшний момент российский рынок органики — это порядка 160 миллионов евро, по данным на 2017 год, это копейки. Из этих 160 миллионов 80% продукции мы завозим и только 20% производим сами. Но расклад сил постепенно меняется: в 2010 году мы производили лишь 3-4%, а остальное завозили», — говорит эксперт.

Одна из главных причин этого — отсутствие законодательства и практически полное отсутствие господдержки. «В Европе господдержка органического сельского хозяйства колоссальна, а в России все инвестиции в сектор частные, государство пока со своей позицией в отношении поддержки органического направления не определилось. В марте в Думе прошёл в первом чтении законопроект об органике, надеемся, что уже с 1 января следующего года или, в худшем случае, с июня, он начнет действовать и как-то регулировать отрасль», — поясняет он.

Существующие же условия пока диктуют гораздо более высокие цены на органику. Однако производитель виноват в этом лишь отчасти, говорит Мироненко.

АГН «Москва»/Кирилл Зыков

Круглогодичная продовольственная ярмарка нового образца на Семеновской площади

«В первые три года после перехода, производитель, который раньше занимался классическим сельским хозяйством, несёт большие потери и переносит их в цену. Хотя на этапе последующего производства разница не так велика. Если говорить о себестоимости, например, молока, то неорганику можно произвести где-то за 19-21 рубль за литр, органику — за 27-31. Перерабатывающий комбинат готов принять его только по 23-24, рубля, то есть 3-4 рубля теряются. В результате производитель вынужден запускать собственную переработку. Создавая её, производитель делает свою работу более рентабельной, но это удорожает продукцию на 30%, то есть продукт дорожает уже на этом этапе в 1,5 раза», — поясняет глава Органического союза.

Далее, по его словам, продавцы добавляют к цене ещё не менее 50%. «После переработки молоко выходит в магазин по цене 45-50 рублей, но на полке оно появляется по цене 140-160 рублей. Я ничего не утверждаю, но где-то эта цена появилась, хотя сети говорят, что не наценивают больше 25%. Но если сравнивать цены на органику и обычные на полке, то по мясу вы увидите разницу почти в 3 раза, по молоку в среднем в 2 раза, по овощам — 50%», — говорит он.

АГН «Москва»/Александр Авилов

Выращивание овощей в тепличном комплексе «Долина овощей» в Липецкой области

Объяснить покупателю, почему за органический продукт сегодня приходится платить больше, бывает трудно. Однако у производителей органики есть свои доводы. «Прежде всего, мы честно рассказываем покупателям, как производим продукт, и почему он приобретает те качественные характеристики, которых нет в классических. Плюс, в нашу пользу говорят исследования о том, как влияют остаточные химикаты в продуктах, в том числе пестициды, на здоровье человека. ВОЗ , например, говорит, что сегодня из 100 детей только один здоровый, и на 50% это — вопрос их питания», — поясняет Мироненко.

«Антибиотики, пестициды, гербициды, убивающие вредителей — это сильнейшие яды. Они, может, и не убьют вас сейчас, но сделают это в будущем, речь, прежде всего, о раковых заболеваниях», — добавляет Лысенков. Кроме того, по его словам, концентрация питательных и полезных веществ в органике более высока. «Если высушить, например, органическую и неорганическую ягоду, органической будет больше. То есть в пересчете на сухое вещество органическая продукция даже дешевле индустриальной», — добавляет он.

Найти такие продукты в российских магазинах довольно просто: если они произведены в Европе (а таких — большая часть), они помечены значком с изображением зелёного листа. Российская сертифицированная органика имеет значок «Органик», однако поставить его может сегодня кто угодно: по словам Лысенкова, никакой ответственности за применение той или иной маркировки сейчас в России нет.

АГН «Москва»/Кирилл Зыков

Круглогодичная продовольственная ярмарка нового образца на Семеновской площади

«Но пока это все равно главный совет: маркировка с зелёным листком или «Органик» и никаких других. Все формулировки «био», «эко» — это лишь маркетинг, чтобы взвинтить цену, если речь не идёт о товарах, поставляемых из Евросоюза », — говорит гендиректор «Органик эксперт». Обращать внимание нужно и на то, указан ли у продукта конкретный производитель. Обезличенный продукт всегда хуже того, у которого есть «лицо» — конкретный фермер.

Ещё один важный совет по поиску органики в магазине — внешний вид продукта. Глянцевые и пластмассовые фрукты и овощи точно не имеют отношение к органике, лучше присмотреться к менее привлекательным, отмечает Мироненко. «Не слишком красивый продукт, неидеальный, чаще вкуснее и полезнее. Например, классический кефир обязательно должен слоиться — от него должна отделяться сыворотка, однородный кефир — плохой кефир. Молоко, стоявшее 3-5 дней, должно скиснуть. Если в него опустить корку черного хлеба, оно скиснет через сутки, если нет — то это не молоко», — дает советы эксперт.

А вот слепо верить популярным бытовым приборам, помогающим определить полезность овощей и фруктов, не стоит. «Прибор показывает, безопасен продукт или нет, но почему он сделал такой вывод, вы не знаете. В сельском хозяйстве применяются до 500 видов пестицидов, приборы настроены на 2-4 основных препарата. Более того, иногда органические препараты определяются прибором как химические, но на самом деле такими не являются, а прибор говорит, что содержащий их продукт вреден», — говорит глава Национального органического союза.