В Приморье опасные морепродукты едва не попали на стол гражданам

Покупатели одной из оптово-розничных баз Владивостока едва не подвергли огромному риску своё здоровья — на полках магазина лежали опасные для здоровья морепродукты.

При проверки предприятия, занимающегося поставкой морепродуктов было установлено грубое нарушение, касаемо правил хранения и реализации продукции.

«В холодильных камерах хранились мясо рапаны, фарш минтая, филе горбуши, но всех упаковках с продуктами не стояло маркировки производителя», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Лабораторные исследования даров моря показали следующее: в партии варено-мороженой креветки в 10 раз превышен допустимый уровень бактериальной обсемененности, который свидетельствует о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукта.

В отношении юридического лица, занимавшим реализацией морской продукции выдвинуты административные меры. Морепродукты изъяты и уничтожены.