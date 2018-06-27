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В Приморье опасные морепродукты едва не попали на стол гражданам
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В Приморье опасные морепродукты едва не попали на стол гражданам 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Покупатели одной из оптово-розничных баз Владивостока едва не подвергли огромному риску своё здоровья — на полках магазина лежали опасные для здоровья морепродукты.
При проверки предприятия, занимающегося поставкой морепродуктов было установлено грубое нарушение, касаемо правил хранения и реализации продукции.
«В холодильных камерах хранились мясо рапаны, фарш минтая, филе горбуши, но всех упаковках с продуктами не стояло маркировки производителя», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Лабораторные исследования даров моря показали следующее: в партии варено-мороженой креветки в 10 раз превышен допустимый уровень бактериальной обсемененности, который свидетельствует о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукта.
В отношении юридического лица, занимавшим реализацией морской продукции выдвинуты административные меры. Морепродукты изъяты и уничтожены.
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