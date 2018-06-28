Ещё
В Красноярске на ремонт подпорных стен выделят 9 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярске на ремонт подпорных стен выделят 9 млн рублей 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В Красноярске ищут подрядчика, который займется ремонтом подпорных стен. Максимальная стоимость контракта — 9,1 млн рублей.
По условиям контракта компания, которая победит в аукционе, должна до ноября отремонтировать четыре объекта — на ул. Дубровинского от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Декабристов, на ул. Перенсона от ул. Ленина до ул. Ады Лебедевой, на ул. Диктатуры Пролетариата и на пр. Красноярский рабочий в зоне путепровода ул. Мичурина.
Также в документе указано, что подрядчику предстоит разобрать облицовочную плитку и бетонные фундаменты, после чего восстановить герметичность швов и покрасить стены. Аукцион состоится 23 июля.
Напомним, на территории города расположена 291 подпорная стена, несколько десятков из них находятся в удовлетворительном состоянии. С 2013 по 2016 годы были проведены работы по ремонту 52 подпорных стен.
sibnovosti.ru: последние новости
Danone в Красноярске развеял мифы о массовой фальсификации молока Новосибирцы приготовили 125-метровый пирог Видео: новосибирцы приготовили 125-метровый пирог
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Очень жалею, что вышла замуж»46
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу9
Скандалист Солнцев рассказал об убийстве любимой1
Как выглядели российские звезды до пластики17
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»167
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение