В Красноярске на ремонт подпорных стен выделят 9 млн рублей

В Красноярске ищут подрядчика, который займется ремонтом подпорных стен. Максимальная стоимость контракта — 9,1 млн рублей.

По условиям контракта компания, которая победит в аукционе, должна до ноября отремонтировать четыре объекта — на ул. Дубровинского от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Декабристов, на ул. Перенсона от ул. Ленина до ул. Ады Лебедевой, на ул. Диктатуры Пролетариата и на пр. Красноярский рабочий в зоне путепровода ул. Мичурина.

Также в документе указано, что подрядчику предстоит разобрать облицовочную плитку и бетонные фундаменты, после чего восстановить герметичность швов и покрасить стены. Аукцион состоится 23 июля.

Напомним, на территории города расположена 291 подпорная стена, несколько десятков из них находятся в удовлетворительном состоянии. С 2013 по 2016 годы были проведены работы по ремонту 52 подпорных стен.