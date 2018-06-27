Титул «Мисс» получил парень

Приплыли. Титул «Мисс-2018» по итогам конкурса, прошедшего в одном из столичных вузов, получил парень. Илья Сагайдак

Еще в апреле, когда организаторы соревнования, которому, кстати, не один год, объявили, что к участию приглашаются желающие обоих полов, стало опасно. А вдруг. Официально, конечно, оговорились, мол, границы конкурса расширились — он больше не про красоту, а про целостность личности и талант, но слово «мисс» из названия почему-то не убрали. Эпатировать — так по-полной. И вот оно случилось. Стоит на сцене большого зала худощавый паренек, и на голову ему водружают корону первой «мисс» вуза. Жюри хохочет, ведущие кричат в экстазе, зал звенит аплодисментами. Такое видео гуляет по сети. Комментарии в большинстве своем ободрительные. Довольны люди, поддерживают Илюшу: молодец пацан, так держать. А как так-то?

Ведь по сути странная ситуация, даже неприятная. И я не про толерантность, будь она неладна. В вопросе терпимости и взглядах на жизнь Илье самому разбираться. Я про хайп и показуху. Про что-то такое, что можно назвать плевком в сторону нормы, ставшей уже почти архаичным понятием. Те, кто все это придумал, создали прецедент. Они наверняка позиционируют себя людьми будущего, не признающими границ и ограничений, но больше похожи на дикарей, обменявших золото на погремушки. Они настолько в духе времени, что любую критику в свой адрес воспринимают как нападки, вызванные недоразвитостью. Еще немного — и придерживаться обычной человеческой логики и традиций будет неловко: вдруг обидишь кого.

Возможно, Илья — замечательный танцор — и правда покорил жюри талантами, но тогда при чем тут титул? Зачем он? Что мешало назвать конкурс «мистер и мисс», например, или «студиозус года» или как-нибудь еще? Так нет же. Острота пропадет, перчинка. А диадема эта дурацкая на мужской голове?Парень прокомментировал после: мол, его не смущает. Мама Ильи, сестра, друзья в своих аккаунтах тоже сохранили лицо. Все делают вид, что ничего особенного не произошло. Ничего, кроме того, что лучшей девочкой назвали мальчика. И народу это нравится.

В начале года похожая история была в Казахстане, где виртуальный конкурс красоты чуть не выиграл 22-летний Илай Дягилев. Его фото в женском образе собрали большинство голосов пользователей интернета. Правда, никто не знал, что Илай на самом деле мужчина. Перед самым финалом парень признался, что пошутил и просто хотел разрушить стереотипы о женской красоте. На конкурсе в московском вузе все было открыто и прозрачно. И это пугает. Как в лучшей антиутопии Оруэлла — закрой глаза на творящийся вокруг абсурд и хлопай неистово в ладоши. Иначе окажешься в меньшинстве.