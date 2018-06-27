В погоне за белой «Астрой»: в Уфе дорожный романтик три месяца искал незнакомку на иномарке

Дорожный романтик кажется влюбился

Не перевелись еще романтики на земле башкирской! Забавная история произошла в Уфе, поставив на уши самый крупный паблик местных автолюбителей «БашДТП». Анонимный романтик искал даму сердца, которая гоняла на белоснежном Opel Astra. Целых три месяца по пути на работу мужчина уступал ей дорогу на одном из перекрестков. Девушка игриво улыбалась герою, мигала аварийкой и скрывалась в потоке авто. А вот молодой человек, кажется, влюбился не на шутку, и задумал отыскать коварную обольстительницу в соцсетях.

Забираешь паспорт и несешь домой!

Казалось бы, чего проще: подрезаешь, спихиваешь на обочину, а пока дама активно негодует, берешь у нее номер телефончика и приглашаешь на свидание. Как говорил незабвенный Петруччо Чимоданов из «Книги семи дорог»:

«— Как по мне, если девушка тебе нравится, сразу забирай у неё паспорт и женись. И не слушай бредовый текст, который она при этом выдаёт. Пусть следующие двадцать лет разбирается, любит она тебя или нет. Загублена у неё жизнь или нет. Авось к внукам разберётся. Женщины обожают ковыряться в себе».

Нас не догонишь!

Но незнакомка считала иначе, и ретировалась столь стремительно, что догнать ее несчастному романтику не предоставлялось возможности. В отчаянии влюбленный мужчина опубликовал в паблике «БашДТП» призыв:

— Три месяца пропускаю девчонку на белой «Астре». Пробовал догнать, на контакт не идет. Ребята, помогите: кажется, влюбился!

В комментариях участники словестных баталий набросились на молодого человека в свойственном нашему народу циничном стиле:

— Въезжай ей в зад, там и познакомишься!

— А может ты машиной не вышел, а может не только машиной?

— Уже три месяца девку догнать не можешь, что ты как «чайник»!

— А вдруг замужем красотка? Потом муж приедет «знакомиться»!

Не обошлось и без традиционных шуток про «Нексию, которая в деле» (когда-нибудь кирпич правосудия настигнет того, кто это придумал, как и того, кто распространил).

По следам белой «Астры»

Но, несмотря на весь цинизм и желчность публики, в последующие несколько дней девушку искала добрая половина водителей башкирской столицы. Шансов у таинственной красотки попросту не было — кольцо поиска медленно смыкалось. В конце концов, девушку загнали в угол и «последний романтик» ее все-таки нашел, о чем она сама призналась все в той же группе «контакта» «БашДТП».

— Какие же неравнодушные люди живут в нашем городе! Ребята, мне за три дня очень много водителей и водительниц сообщили, что меня ищут, один особо активный чуть не снес меня с трассы, пытаясь прижать к обочине. Но все-таки это случилось. Автор поста меня нашел. На этом история закрыта! Ваша Astra, — отписала Элина (имя изменено — прим. ред.) в паблике.

Неужели без хэппи-энда?

К записи девушка прикрепила фотографию с большим красивым букетом алых роз. Казалось бы, хэппи-энд, пение птичек и маленький карапуз, спотыкаясь, несет фату невесты на свадьбе. Однако виновница истории в комментариях опровергла версию о скорой семейной жизни. Видимо, что-то пошло не так, и суровые реалии жизни за пределами салона авто и интернета забили романтику тяжелой бытовухой. Но зато эта история внесла немного сказочной феерии в скучную повседневную реальность нашего города. Спасибо за нее героям и всем неравнодушным водителям.