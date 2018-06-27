Без семьи и памяти. Куда девать одинокого пожилого человека?

В редакцию «АиФ-Приморья» обратился житель Партизанска: пенсионер с супругой по собственному желанию ухаживают за престарелой женщиной.

С каждым днём им даётся это всё тяжелее: подопечная перестаёт узнавать добродетелей, не пускает их на порог, мешает спать соседям, усложняет жизнь окружающим. Родственников у пожилой женщины нет. От помощи государства она гордо отказалась. Как и от проживания в доме престарелых.

Помогите обустроить!

Екатерине Ивановне Литвиновой 90 лет. Живёт одна в приватизированной трёхкомнатной квартире. Как говорит 82-летний Виктор Проскуров, пожилая женщина — знакомая жены, раньше работали вместе. Ухаживают за бабушкой шесть лет.

— Сначала были просьбы: то лекарство принести, то продуктов купи, потом всё это превратилось в работу, — рассказывает пенсионер. — А сегодня у неё с головой ненормально. Мы с супругой сами люди пожилые, устали уже. Она никого не узнаёт, из квартиры не выходит. Обращался в социальную защиту, там разводят руками, ничего не могут сделать. Приезжайте, помогите как-то обустроить бабушку!

— Женщина 1928 года рождения, состоит у нас на учёте как одинокая, нуждающаяся, — ответила зам. директора краевого Центра социального обслуживания Мария Кузьмина . — Социальный работник к ней ходил, но обслуживание прекращено по личному заявлению в октябре 2017 года. Люди, которые за ней ухаживают, сказали, что сами справятся. Но бабушка стала невыносимой. Необходимо привлекать специалиста, психиатра, возможно, направление в стационар.

Вообще, врач бы не помешал: пожилая женщина стучит в двери соседей по ночам, мешает спать. В похожих случаях психиатры ставят диагноз «деменция» разной степени тяжести. От лёгкой потери памяти до полного контроля над своими действиями. Но есть закон о психиатрической помощи, согласно которому нельзя насильно заставить человека лечиться. Донимает по ночам? Вызывайте участкового, хотя тот бессилен. Тогда привлекайте общественников, которые смогут уговорить открыть дверь врачу. Между тем психиатры называют больных деменцией монстрами, которые ломают жизнь окружающим. У бабушки родственников нет, достаётся соседям.

Казенный дом — Мы заботимся об одиноких людях, но материальные возможности ограничены, — признаётся зам. председателя краевого отделения Всероссийского общества инвалидов Тамара Ермишкина. — Можем предоставить разовый продуктовый набор, есть общества, которые для стариков овощи специально заготавливают. Поздравляем с днём рождения, юбилеем. (Вздыхает.) Проблема, конечно, острая. Есть дома-интернаты, там пожилые люди в нормальных условиях живут.

Бабушка склонна забывать о тех, кто за ней ухаживает, поздравляет и приносит продуктовый набор. Так, она «уволила» 15 частных сиделок, все они не прошли жёсткий кастинг вредной старушки. В «нормальных условиях интерната» жить не согласилась.

— Скорее, это деменция, но мы диагноз поставить не можем, — сказала начальник отделения учёта выплат и реализации социальных программ мэрии Партизанска Людмила Осипенкова. — Пока она не лишена дееспособности, мы не имеем права предпринимать какие-то меры, даже за порог переступить.

Социальный работник поведала: чаще всего одинокие старики, которым нужен постоянный уход, сами соглашаются на переезд в интернат. Если они в здравом уме. Бывает, что бросают родные дети, вопреки совести и семейному кодексу. С этим бороться невозможно, тогда единственный выход — направление в дом престарелых.

— В Приморье два типа подобных учреждений — общего и психоневрологического, — продолжает Людмила Осипенкова. — В Находке, Артёме, на Седанке во Владивостоке. Как они там живут? Всё зависит от характера человека. Одна бабушка всю жизнь ходила в моря, была активисткой, так сейчас в доме-интернате как рыба в воде. Недавно её навещала, порадовалась. А другая уехала, через три месяца от тоски умерла. Есть старики домашние, а есть те, кому и на Луне хорошо. Двое наших дедушек нашли себе жён в интернате. Теперь требуют отдельной комнаты!

По словам специалистов краевого Центра социального обслуживания населения, в настоящий момент ситуация под контролем. Бабушку одну не оставят.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Психотерапевт Ирина Генкина:

— То, что у человека была диагностирована деменция, не означает автоматически, что он утратил способность мыслить здраво, управлять своими финансовыми делами, выполнять привычные действия или принимать решения, связанные с его состоянием здоровья. Его способность делать это зависит от тяжести состояния и от этапа болезни. Утрата дееспособности — постепенный процесс, который зависит от стадии развития болезни.

КСТАТИ

«Социальный телефон» на базе Приморского центра социального обслуживания населения появился шесть лет назад для удобства пожилых граждан, инвалидов, семей, которые чаще всего обращаются в социальные учреждения. В прошлом году операторы приняли почти две тысячи звонков. Если вопросы касаются мер социальной поддержки или работы другой сферы, например, здравоохранения, то абоненту подскажут все необходимые номера телефонов и адреса административных учреждений. Многих интересует, как получить помощь социального работника или сиделки, как самостоятельно научиться ухаживать за больным родственником. Анонимность обращений гарантируется. Обращаться следует по телефонам: 8 (423) 260-43-14, 8 (423) 260-49-27.