Нос по ветру: ароматы, вдохновленные путешествиями

Свежий базиликовый лимонад, в который плеснули апельсинового сока, волна тропических фруктов, которая разбивается о запруду землистых пачулей и другие летние ноты в ароматах, вдохновленных путешествиями: ищите в новой подборке парфюмерного критика Ксении Головановой

Туалетная вода Marrakech Intense, Aesop

За тридцать с лишним лет австралийская ботаническая марка Aesop выпустила десятки косметических средств, блестящих и просто хороших, — и всего четыре аромата (один из них, Mystra, был снят с производства). Наиболее обласкан критикой Marrakech — точная зарисовка восточного города, опаленного солнцем и горячим дыханием пустыни: плывет над рынками крепкий дух гвоздики и кардамона, истлевают ароматные травы в сандаловых ларях, дымятся смолы в бронзовых курительницах.

6 000 р. за 50 мл, ЦУМ

Туалетная вода Paris-Deauville, Chanel

Новая коллекция Les Eaux de Chanel — набор акварельных открыток из приморских городов, где любила бывать Габриэль Шанель. Paris-Deauville и звонче остальных, и, пожалуй, важнее: именно в Довиле, буржуазной столице Нормандии, кутюрье открыла свой первый бутик, поместив в витринах на рю Гонто-Бирон матроски, жокейские куртки и легкие плащи для вечерних прогулок вдоль моря. Шанель считала, что одеваться в курортном Довиле по моде Парижа глупо: «Женщины сидят на скачках расфуфыренные, будто дамы XV века на рыцарских турнирах», — сообщала она друзьям со смехом. И делала другую моду, приспособленную для досуга. В том же ключе — курортной неги, приморской простоты — собран и Paris-Deauville, свежий базиликовый лимонад, в который плеснули апельсинового сока.

9 408 р. за 125 мл, парфюмерно-косметические бутики Chanel

Парфюмерная вода Udaipur, Etro

Удайпур — город в индийском штате Раджастхан, известный своими озерами и облепившими их дворцами махарадж. Его называют «белым»: большинство летних особняков, в частности знаменитый Озерный дворец, облицованы светлым камнем — известняком, туфом или мрамором. Белым-бело и в том воображаемом Удайпуре, что собран маркой Etro — озеро Пичола выкипает жасминовой пеной, рис, рассыпанный на алтарях, сияет слюдяным блеском, надувается молочная пена на ледяном ласси.

12 800р. за 100 мл, магазины Articoli

Парфюмерная вода Brumes de Khao-Sok, Ella K Parfums

Ella K — новая марка Сони Констан, парфюмера, c чьими работами мы уже знакомы: Констан, помимо прочего, собрала пионовый Fleur Musc for Her, Narciso Rodriguez и прекрасное розовое шампанское Dom Rosa для Les Liquides Imaginaires. Ароматы ее собственной линейки вдохновлены путешествиями, но не всякий признает в названиях духов африканские места силы и далекие азиатские курорты — география Констан разнообразна и неочевидна. Brumes de Khao-Sok, например, пахнет теплым, влажным туманом в лесном заповеднике Кхао-Сок на юге Таиланда: тропическими цветами, зеленой губкой мхов, конденсатом на отсыревших ветках.

17 800 р. за 70 мл, ЦУМ Парфюмерная вода Florentina, Sylvaine Delacourte Paris

Марка Sylvaine Delacourt относительно новая, а в Россию и вовсе приехала всего пару месяцев назад. В прошлом Сильвен Делакурт была креативным директором Guerlain, и ни один другой аромат ее собственного бренда не подчеркивает связь француженки с легендарным домом так же ярко, как Florentina — классический пудровый ирис в духе герленовских Météorites, мягкий, рассыпчатый, лебяжий. Возможно, не самый революционный — в коллекции есть более авангардные Helicriss и Smeraldo, но наиболее элегантный из всех.

От 8 080 р. за 100 мл, магазины «Рив Гош»

Парфюмерная вода Mudejar, Majda Bekkali

Мудехар (произносится с ударением на второй слог) представляет собой испанский архитектурный стиль на стыке готики и мавританского искусства: здесь и цветные изразцы, и стрельчатые арки, и тенистые внутренние дворы, вокруг которых сгруппированы другие помещения. Мудехар мы видели в «Игре престолов» — дворцовые сцены Дорна снимались в севильском Алькасаре, старинном форте мавров. А теперь можем и понюхать: Mudejar марки Majda Bekkali пахнет горьковатыми цитрусами, смородиной и нагретым металлом нарядной ковки в саду, скрытом от нескромных глаз.

15 200 р. за 120 мл, Articoli в «Смоленском пассаже»

Парфюмерная вода Tamarindo, Memo Paris

Пока Центральная Америка была занята гражданскими войнами, Коста-Рика — первая в мире страна, официально распустившая армию, — изучала мхи и спасала морских черепах. Здесь, по сути, придумали экотуризм — его изобрели перебравшиеся сюда в 1970-х годах американские хиппи, не чуждые благовидному стяжательству. В первых эколоджах ночевали студенты-бэкпекеры и несгибаемые орнитологи, теперь по тем же маршрутам ходят американские миллионеры в компании с Джулией Робертс и Вуди Харрельсоном, да и эколоджи стали приличнее. Вот и Tamarindo, новый аромат Memo, названный в честь костариканского городка на Тихом океане, кажется шикарным и босяцким одновременно: волна тропических фруктов разбивается о запруду грязных, землистых пачулей.

18 600 р. за 75 мл, бутики Molecule Project