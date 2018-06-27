Куратор «группы смерти» из Екатеринбурга планирует стать психологом

Одна из кураторов «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» освободилась из режимного интерната для несовершеннолетних в Ишимбае, где отбывала срок за доведение людей до самоубийства. Теперь 16-летняя екатеринбурженка планирует стать психологом, передает "Уралинформбюро"

"Сейчас буду подавать документы в питерский медицинский колледж и в екатеринбургский. Я в детстве хотела стать фотографом или журналистом, но теперь понимаю, что это не мое. Я хочу выучиться на психолога, так как убедилась, что у меня хорошо получается управлять настроением и мыслями людей", — цитирует девушку Life.ru.

Экс-куратор «группы смерти» рассказала, что в детстве переехала вместе с мамой из Узбекистана в село Свердлово (200 километров от Екатеринбурга). Подросток несколько раз пыталась совершить суицид из-за проблем в школе, сменила несколько учебных заведений. В какой-то момент девушка стала ключевым участником чата, в котором обсуждались психологические сложности и готовились покончить с жизнью.

Известно, что екатеринбурженка давала участникам «группы смерти» задания, связанные самоистязанием. Когда началось следствие, ей было 14 лет.

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