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В Минске появился телефон доверия для страдающих бессонницей
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В Минске появился телефон доверия для страдающих бессонницей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Линия правильного сна, по словам инициаторов этой идеи, станет частью большой программы, которая поможет жителям Беларуси быстрее и крепче восстанавливать силы. Бесплатный канал обратной связи с сомнологом запустил крупнейший в республике производитель ортопедических матрасов Vegas пока лишь на три летние ночи — с 26 по 28 июня.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что каждую ночь в мире от 10% до 30% взрослых людей испытывают бессонницу, а летом эти показатели заметно возрастают. А ведь для того, чтобы за 6-7 часов организм восстановился, сон должен быть глубоким, а тело — полностью расслабленным.
Один из руководителей компании-инициатора Екатерина Горобец рассказала БЕЛТА, что их специалисты уже десять лет заботятся о здоровом сне белорусов, предлагая для этого целый комплекс услуг, включая бесплатные консультации.
Рассказать о причинах бессонницы или поговорить по душам с сомнологом — специалистом по диагностике и лечению проблем, связанных с нарушением сна, — можно по телефону +375 29 677 15 01, причем, только ночью между 23:00 и 2:00.
Сомнолог ответит на вопросы, связанные с симптомами и лечением бессонницы, расскажет о гигиене сна, почему храп бывает опасным, и как выбрать матрас, чтобы по утрам ничего не болело. Продолжительность консультации — не более 10 минут, время работы — с 23:00 до 2:00. В другое время линия будет работать в «спящем» режиме.
Ну а те, кто в прямом смысле прозевали часы работы, смогут обратиться за консультацией на сайт неспится.бел. Вопросы онлайн принимают до 28 июня включительно, свои рекомендации всем, кто оставил заявки, сомнолог отправит на электронный адрес не позднее 30 июня.
Из всех вопросов, поступивших на сайт, врач выберет три самых «запущенных» случая и пригласит их авторов в Центр здорового сна на бесплатное комплексное исследование — полисомнографию. Во время процедуры на теле пациента установят датчики, которые в течение ночи будут фиксировать уровень давления, работу сердца и т.д. В зависимости от выявленных проблем сомнолог составит индивидуальную программу для здорового и комфортного сновидения.
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