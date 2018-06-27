Томский болельщик сделал предложение колумбийке на «Казань Арене»

Сергей — болельщик из Томска, сделал предложение руки и сердца своей колумбийской возлюбленной Карэн на стадионе «Казань Арена» в ходе матча Колумбия — Польша. Сергей еще до матча сказал, что намерен подарить кольцо Карэн, если колумбийцы забьют гол. Однако девушка посчитала сказанное шуткой, а на стадионе, болея за любимую команду, и вовсе забыла о предложении. На 40-й минуте, когда Колумбия забила первый гол, Сергей вручил Карэн кольцо. «Я просто потеряла дар речи и ничего не могла сказать! Это был лучший день в моей жизни», — признается девушка. Возлюбленному колумбийская болельщица сказала «да». Подготовка к свадьбе начнется в Томске. Однако само торжество, по плану, должно пройти в Колумбии. Потом семья снова вернется в Россию. Карен планирует работать в сибирском городе в одной из клиник — травматологом.