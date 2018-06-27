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Алессандра Амброссио прилетела в Москву и составила конкуренцию россиянкам
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Алессандра Амброссио прилетела в Москву и составила конкуренцию россиянкам 

Журнал ОК! 1 час назад
Чемпионат мира по футболу — это не только возможность поболеть за свою команду, но и познакомиться с иностранцами и иностранками, многие из которых могут оказаться знаменитостями. Кто бы мог подумать, что длинноногая девушка в ярких шортах и белой футболке, позирующая на фоне Храма Василия Блаженова, никто иной как Алессандра Амброссио! Бывший ангел Victoria's Secret спустился с небес и оказался прямо в центре российской столицы, заставив наших девушек понервничать.
Алессандра Амброссио
И да, сердце Алессандры свободно. Модель рассталась со своим женихом бизнесменом Джейми Мазуром, так что у российских мужчин появился шанс покорить сердце красавицы. Тем более, что ее не сложно вычислить по фотографиям в Инстаграм.
Алессандра Амброссио
Напомним, что Алессандра Амброссио рассталась с женихом бизнесменом Джейми Мазуром в марте. Они встречались 13 лет, 10 из них — были помолвлены. У бывших возлюбленных есть двое детей — дочь Аня и сын Ноа.
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Женский форум
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