7 книг о волшебных мирах, драконах и приключениях

Джим Пуговка и машинист Лукас

Издательство: КомпасГид

Возраст: 6+

В Германии Михаэль Энде, сын известного художника-сюрреалиста, считается классиком. Его прославила повесть «Бесконечная история» (1979) о неловком и одиноком мальчугане, который, зачитавшись волшебной сказкой, проваливается в таинственный и опасный мир фантазии. Сказка про Джима Пуговку и машиниста Лукаса, которую экранизировал Деннис Ганзель , — более ранняя и рассчитана на малышей. Сюжет закручивается, когда почтальон доставляет на сказочный остров посылку c маленьким мальчиком, которого впереди ждут ущелья и горы, океаны и пустыни, волшебные страны и заколдованные города. Серию Энде про Джима Пуговку частенько сравнивают с сагой о Гарри Поттере : их объединяют те же вечные ценности, задрапированные фантастическим сюжетом, и образ мальчика-сироты, которому предстоит стать храбрым воином и преодолеть все выпавшие на его долю испытания. Но если Гарри в большей степени сражается с собственными страхами, то Джима ждут эффектные потасовки с драконами, знакомство с великаном и настоящая принцесса, которая томится в замке в ожидании своего спасителя.

Хильда и каменный лес Автор: Люк Пирсон

Издательство: Манн, Иванов и Фербер

Возраст: 6+

Сумасшедшее приключение девочки Хильды с крутым нравом и еще одна книга, которая вскоре станет мультсериалом, — британский комиксист Люк Пирсон уже рисует его для Netflix . Гномы, тролли, эльфы и другие странные существа густо заселили цикл комиксов «Хильдафолк». Любая книга Пирсона — это волшебные миры и лихие сюжеты, по которым заодно можно подучить скандинавские мифы и легенды. В «Каменном лесу» Хильда вместе с мамой и домашней лисичкой Твигом переезжает в город Тролльберг, который завораживает девочку скрытыми в нем загадками, необычными существами и приключениями. То и дело попадая в разнообразные переделки, Хильда старается не рассказывать о них маме, чтобы лишний раз не тревожить ее. Однако недомолвки ни к чему хорошему не приводят: в разгар ссоры обе героини проваливаются в иное измерение и оказываются в каменном лесу, где правят свирепые тролли. Теперь им предстоит не только пробраться через чужие владения, чтобы наконец вернуться домой, но и помириться, разрешив все противоречия.

Супергерои и драконы

Автор: Элизабет Госсерон и Оливье Дюпен

Издательство: Clever

Возраст: 2-4 Книжка-картинка для малышей про самого трогательно-неловкого супергероя в мире. В нее вошли шесть красочных историй, которые можно прочитать с ребенком буквально за один вечер. Основное время все равно уйдет на разглядывание картинок. Они рассказывают о том, что будет, если завести дракона в качестве домашнего питомца («Малыш докучал всем не только своей неуклюжестью, но и бесконечными проказами…»), о волшебных существах, исполняющих желания, и мальчике, который любил помечтать. Крупный шрифт, яркие иллюстрации и простейшие сюжеты подойдут как для чтения на ночь вместе с родителя, так и для первых самостоятельных занятий с книгой.

Драконы в Старом замке и другие истории

Издательство: Поляндрия

Возраст: 6+

Сейчас кажется, что в ларце у Терри Пратчетта припрятаны фэнтезийные истории на любой вкус и возраст. «Драконы в Старом замке…» — это отличный шанс узнать, с чего начинал свой путь один из самых популярных британских сказочников. В начале 1960-х небольшие истории о храбрых рыцарях и страшных драконах, щедро сдобренные юмором и волшебством, еженедельно появлялись в газете, в которой двадцатилетний Пратчетт работал репортером. «Драконы» начинаются с коварного нападения на Старый замок короля Артура, которое, как на зло, пришлось на день, когда все рыцари разъехались по делам: одни покоряли дальние страны, другие охотились, третьи и вовсе отправились на каникулы к бабушке. Пришлось браться за дело Ральфу — маленькому, но очень смелому воину, который не побоялся в одиночку сразиться с чудовищами. Собрав все истории под одной обложкой, Пратчетт подправил старые тексты, не забыв посетовать на себя двадцатилетнего во вступлении, что само по себе вышло крайне мило.

Книга пыли. Прекрасная дикарка

Издательство: АСТ Возраст: 8+

Волшебный мир Филипа Пулмана, автора легендарной трилогии «Темные начала», пожалуй, один из самых противоречивых: с виду он мало чем отличается от нашей реальности, но с первых страниц становится очевидно, что человечество в его романах выбрало совершенно иной путь развития. Действие книги происходит неподалеку от Оксфорда. Одиннадцатилетний Малкольм помогает родителям содержать их трактир и плавает по Темзе на лодке под названием «Прекрасная дикарка». Однажды в местный монастырь привозят маленькую Лиру Белакву — шестимесячную дочь высокопоставленных родителей, и в городе начинается настоящий кавардак. Чтобы защитить малышку, Малкольм пускается в опасное путешествие, даже не догадываясь, с какими могущественными врагами ему предстоит иметь дело. Как и в «Темных началах», магия здесь растворена в повседневности: рядом с людьми живут ведьмы, воинственные медведи, ангелы и гарпии, а у каждого человека есть свой деймон — волшебный помощник или часть души.

Одд и ледяные великаны

Издательство: АСТ Возраст: 8+

Со скандинавской мифологией Нил Гейман работает не хуже, чем Marvel. Книгу «Скандинавские боги», в основу которой лег его вольный пересказ мифов и сказок, вполне можно использовать, чтобы освежить в памяти «Старшую Эдду», а для первого знакомства со скандинавским миром подойдет детская повесть «Одд и ледяные великаны». Богатый колорит историй про Асгард Гейман перенес в свой узнаваемый мир, где детям, как правило, не очень комфортно сосуществовать рядом со взрослыми. В его книге мальчик Одд теряет отца и остается жить с мамой и ее новым мужем — крайне неприятным и злым типом. В новой семье его считают странным. Поэтому Одд решает бежать из дома и по пути встречает Локи, Тора и Одина в обличье животных. Асгард тем временем захватил ледяной великан, и только Одд может его победить.

Где гора говорит с луной

Автор: Грейс Лин Издательство: Розовый жираф

Возраст: 8+

Выдающаяся, буквально насквозь прошитая волшебством книга Грейс Лин, американской писательницы китайского происхождения, рассказывает о доброй девочке Миньли, имя которой, к слову, переводится как «сообразительная». Ее семья живет в бедной деревушке у Бесплодной горы: мама постоянно беспокоится о куске хлеба, а отец, чтобы отвлечь девочку от повседневных бед, рассказывает ей сказки о Лунном Старце и Нефритовой Драконихе. Чтобы помочь родным, Миньли тратит свое единственное богатство и покупает приносящую удачу золотую рыбку. Однако мать девочки не ценит ее стараний, и тогда Миньли твердо решает найти Лунного Старца из сказок и помочь семье выбраться из нищеты. В пути ей встретится настоящий дракон, князь, тигр и, конечно, Лунный Старец, однако своей цели она добьется совсем не так, как планировала изначально.

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