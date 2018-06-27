Нижегородцев приглашают расписать ложки и матрешки под хохлому

Открытый мастер-класс по хохломской росписи пройдет 27 июня в нижегородском Арсенале. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Нижегородцы и гости города смогут обучиться росписи деревянных ложек, кружек и матрешек орнаментами традиционной народной живописи, пообщаться с мастерами, посетить зону «Экспо», где можно познакомиться с историей и современностью Нижнего Новгорода, традиционными народно-художественными промыслами и отправить открытку своим друзьям и близким.

Начало мастер-класса в 15:00. Вход свободный. Мероприятие не имеет возрастных ограничений.