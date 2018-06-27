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Нижегородцев приглашают расписать ложки и матрешки под хохлому
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Нижегородцев приглашают расписать ложки и матрешки под хохлому 

Newsroom24 52 минуты назад
Фото: Newsroom24
Открытый мастер-класс по хохломской росписи пройдет 27 июня в нижегородском Арсенале. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Нижегородцы и гости города смогут обучиться росписи деревянных ложек, кружек и матрешек орнаментами традиционной народной живописи, пообщаться с мастерами, посетить зону «Экспо», где можно познакомиться с историей и современностью Нижнего Новгорода, традиционными народно-художественными промыслами и отправить открытку своим друзьям и близким.
Начало мастер-класса в 15:00. Вход свободный. Мероприятие не имеет возрастных ограничений.
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