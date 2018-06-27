Ожившие мангалы. Кузнец из Прикамья создаёт из металла настоящие шедевры

С непростой профессией кузнеца Юрий познакомился ещё в детстве, когда учился в художественной школе. Затем были учёба в Уральском училище прикладного искусства в Нижнем Тагиле и в пермской Академии живописи, ваяния и зодчества. Молодой человек не скрывает, что идею создавать необычные мангалы он ещё до армии подсмотрел у знакомого художника по металлу. Но сейчас он обогнал его в мастерстве.

Скорпион «оплатил» свадьбу

«Первый мангал в виде краба я сделал лет восемь назад. Создавал его с помощью холодной художественной сварки, — рассказывает Юрий. — Выставил изделие в магазине рядом с домом. Через месяц туда случайно заехал театральный артист и купил его».

Следующим изделием Юрия стал мангал в виде комара. А всё потому, что мы никогда не обращаем внимания на это надоедливое насекомое. Сколько у него лапок? Какие глаза и хоботок? Второй мангал-комар тоже быстро нашёл своего хозяина.

«А потом меня забрали в армию, но и там я умудрился сделать старшине подарок в виде мангала-комара, — улыбается молодой человек. — После возвращения домой окончательно решил, что буду кузнецом, а значит, мне нужна была соб­ственная кузница».

Благо родители к этому времени построили новый дом. И Юрий своими руками сделал к нему небольшой пристрой. Кузнечный молот с 75-килограммовой падающей частью купил за 100 тыс. руб. в совхозе, когда там распродавали кузницу. Горн сделал сам, а наковальню нашёл в одном из пунктов приёма лома.

В новой мастерской кузнец сначала смастерил мангал в виде скорпиона, а затем — снова комара. На вырученные деньги — 45 тысяч рублей — решил сыграть свадьбу.

«Жена очень гордится, что я всё своими руками умею делать, — говорит Юрий. — Даже кольца обручальные сам выковал».

Диковинные мангалы не только практичны, но и выполняют декоративную фунцию. Например, мангал в виде оленя стоит на участке как арт-объект, когда его не используют по прямому назначению.

«Процесс изготовления мангала-животного зависит от сложности фигуры, — рассказывает мастер. — Для одного хватает просто увеличенной фотографии, для другого — делаю наброски, специально создаю макет из пластилина и потом пытаюсь отработать на нём техническую карту изделия. В процессе работы на каркас из проволоки набираю форму: делаю маленькие заплатки из листа железа. Получается как пэчворк — подобие лоскутного одеяла. Потом отдельно делаю большие детали: рога, хвосты».

Шашлыки в автомобиле

В планах у кузнеца создать мангал-трансформер, чтобы, когда его не используют по прямому назначению, он превращался в автомобиль.

«А так как летом у нас теперь нежарко, хочу придумать и выковать такой очаг, у которого в холодные вечера могла бы греться большая дружная компания, — объясняет кузнец. — И костёр чтобы был культурно оформлен, и шашлыки чтобы можно было пожарить, и уху сварить, и плов приготовить».

Кстати, мастер делает не только мангалы в виде животных, но и калитки, ворота, заборы, кровати, люстры и даже букеты роз. А почему бы и нет, если это красиво.