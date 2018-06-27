Остановить дискриминацию по возрасту

Представленная недавно модернизация пенсионной системы имеет очевидных бенефициаров — самих пенсионеров. Ведь их пенсия будет увеличиваться. Эти изменения повысят и число трудоспособных граждан, что приведет к снижению потребности в массовом привлечении мигрантов.

Конечно, до фактического увеличения пенсий найдется и достаточное число недовольных реформой. В первую очередь тех, кто планировал выйти на пенсию в ближайшие годы, но не сможет это сделать.

Но в действительности большинство людей предпенсионного возраста вовсе не стремится прекратить работать. Большинство из них хотят продолжить трудовую деятельность, но страдают от увольнений, ущемления прав на рабочем месте, сниженной заработной платы, трудностей с поиском нового рабочего места. Необходимо признать, что в России (главным образом в сфере частного бизнеса) широко распространена дискриминация по возрасту.

Кадровые агентства констатируют, что через них находит работу не более 3% людей в возрасте старше 45 лет. Безусловно, российское государство пытается с этим бороться, а наше законодательство устанавливает запрет на дискриминацию в сфере труда.

Статья 3 Трудового Кодекс гласит: «Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника».

В последние годы государство дополнило главу Кодекса об административных правонарушениях статьей 13.11.1 «Распространение информации о вакантных рабочих местах (должностях), содержащей ограничения дискриминационного характера», устанавливающей штрафы от 500 до 15.000 рублей за объявления о работе с незаконными ограничениями.

В трудовом законодательстве ясно указано, что «лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда». Но несмотря на это количество выигранных судов в связи с дискриминацией по возрасту крайне мало.

Дело в том, что по закону жертва дискриминации должна самостоятельно доказывать факт применения незаконных ограничений. Отечественная судебная практика, в свою очередь, демонстрирует пренебрежительное отношение к данным нарушениям. Например, Ленинский районный суд города Воронежа отказал работнику в иске, несмотря на наличие письменного отказа работодателя принять пожилого мужчину на работу бухгалтером, как неподходящего «по возрастному признаку».

Согласно законодательству, штрафы для нарушающих компаний носят минимальный характер, а судам свойственно уменьшать их до смехотворных величин.

Например, мировой суд Приволжского района Казани признал незаконными действия руководства объединения «Сельский хлеб», отказавшего дипломированному финансисту в рабочем месте, т.к. они принимали только «молодых женщин в возрасте до 30 лет». Однако штраф для компании составил всего одну тысячу рублей.

И хотя в странах ЕС , несмотря на наличие специального законодательства, социологические опросы показывают ту же проблему (в 2007 г. на нее указали 46% опрошенных), зарубежный опыт в сфере борьбы с дискриминацией по возрасту представляет несомненный интерес.

Во Франции этой тематикой занимается Верховный орган по борьбе с дискриминацией и за обеспечение равноправия, в Норвегии омбудсмены в сфере равноправия и запрета дискриминации, в Греции и Нидерландах — Комиссия по равенству возможностей. Следует признать достойным изучения и опыт США, где законы по борьбе с возрастной дискриминацией применяются к компаниям, имеющим не менее 20 работников.

Однако наиболее интересным является опыт Японии и Южной Кореи. Эти страны предоставляют государственные льготы и субсидии для компаний, принимающих на работу людей старшего возраста. Такого рода меры регулируются японским законом «О стабилизации занятости лиц, принадлежащих к старшей возрастной группе» и корейским законом «О содействии трудоустройству представителей старшей возрастной группы».

Идущая модернизация российской пенсионной системы — хороший повод для того, чтобы в ближайший пятилетний переходный период начать масштабную борьбу с дискриминацией по возрасту.

Основная задача — изменить отношение частных предприятий к людям старшего возраста. Особенно актуально это для родившихся в 1959 — 1963 годах. Именно эту категорию работников будут увольнять и дискриминировать, как пенсионеров, но, согласно законодательству, они не будут считаться таковыми.

Среди очевидных конкретных мер: значительное увеличение штрафов за дискриминацию по возрасту, начало полноценной работы трудовых инспекций и судебной системы по вынесению решений в этой области, льготы и субсидии на переходный период для компаний, в которых работает данная категория граждан, масштабная информационная кампания в СМИ, контроль гражданского общества.