Как расторгнуть брак с иностранцем?

Как бы депутаты Государственной Думы РФ ни старались предостеречь россиянок ( www.proaist.ru/news/deputat-gosdumy-prizvala-ne-vstupat-v-intimnye-svyazi-s-drugimi-rasami/ ), с таким потоком иностранцев на чемпионат мира по футболу смешанных браков не избежать. Заграничные болельщики не могут устоять перед красотой русских девушек, а наши соотечественницы становятся жертвами чар улыбчивых и дружелюбных иностранцев. Большинство историй не доходит до брака, некоторые в случае заключения брака имеют счастливый конец, но чаще всего россиянки понимают, что иностранец — тяжелый пассажир на жизненном пути в качестве мужа, и все завершается разводом. Независимо от места заключения брака (на территории РФ или на территории другого государства) брак можно расторгнуть по семейному законодательству РФ.

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В РОССИИ

Развод с иностранцем, брак с которым был зарегистрирован в России, не отличается по процедуре от расторжения брака между гражданами РФ. Сложности возникают, когда иностранный гражданин вернулся к себе на родину и не планирует приезжать в Россию, чтобы оформить развод. Расторжение брака в органах ЗАГС допустимо при взаимном согласии супругов и при отсутствии у супругов несовершеннолетних детей. Заявление о разводе подается супругами совместно либо отдельными заявлениями, когда один из супругов не имеет возможности явиться в органы ЗАГС. Подпись на таком заявлении должна быть удостоверена нотариально. Если иностранный супруг бесследно исчез и не оставил удостоверенного у нотариуса заявления на развод, то прекратить брачные отношения через ЗАГС не получится. Если же бывший супруг согласен на развод и готов к сотрудничеству, то есть вариант дистанционно подать в органы ЗАГС отдельное заявление на развод через портал «Госуслуги». Для этого необходимо, чтобы иностранный супруг до выезда за границу был зарегистрирован на портале и имел усиленную квалифицированную подпись для оформления электронного документа (заявления на развод). Электронная подпись, созданная в соответствии с нормами иностранного государства, также признается на территории РФ. Когда у супругов есть несовершеннолетние дети, либо супруг-иностранец не согласен на расторжение брака, уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГС, прекращение семейных отношений происходит в судебном порядке. Нахождение иностранного супруга за пределами России не является барьером для подачи искового заявления о разводе. Проблема в том, что по общему правилу иск подается по месту жительства ответчика. Если место жительства неизвестно или ответчик не имеет места жительства в РФ — заявление подается по последнему известному месту жительства в РФ или по месту нахождения его имущества. Иностранный супруг, конечно, какое-то время жил у своей супруги, по этой логике последнее место жительства иностранца — место жительства его супруги (то есть истца). В исковом заявлении следует сослаться на затруднительность выезда к супругу для расторжения брака и на право рассмотрения такого спора (спора о разводе с иностранцем) в суде РФ. При таких обстоятельствах суд примет к производству исковое заявление о разводе и посчитает соблюденными правила подсудности. Рассмотрение дела о разводе с иностранцем затягивается из-за необходимости направления иностранному супругу обязательных извещений о происходящем судебном процессе и назначенном судебном заседании с приложением документов (переведенных на язык государства иностранного гражданина). В случае, когда уведомить почтовым отправлением иностранного супруга не удается, суд должен направить судебное поручение уполномоченному органу государства, в котором проживает иностранец, об извещении о времени и месте судебного разбирательства, о получении показаний гражданина. Взаимодействие с таким органом власти (обычно это суд) происходит благодаря Министерству юстиции РФ Министерству иностранных дел РФ , которые передают поручения с помощью консульских отделов посольств в соответствующий орган. Конкретный порядок взаимодействия определяется международным договором, заключенным с участием иностранного государства и РФ в целях оказания правовой помощи. Значительно сокращает процесс рассмотрения дела наличие со стороны иностранного гражданина представителя по доверенности или удостоверенного в нотариальном порядке ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие ответчика.

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА, ЗАКЛЮЧЕННОГО ЗА ГРАНИЦЕЙ

Брак, заключенный на территории иностранного государства, признается в России, проводить в РФ повторно регистрацию брака не нужно. Расторгается брак также через органы ЗАГС или суд, но на руках у заявителя должны быть легализованные документы. Чтобы было понятно, о чем идет речь, приведу пример. Ко мне за консультацией обратился мужчина, у которого был заключен брак с гражданкой Эстонии в Таллине. За несколько лет брака они приобрели дом, автомобиль. Отношения по определенным причинам не сложились, клиент решил развестись в Санкт-Петербурге и поделить нажитое имущество. Имеющийся у него документ о браке не был переведен на русский язык, удостоверен нотариусом и самое главное — не содержал «апостиль». Отсутствие штампа «апостиль» ставило под сомнение действительность документа на территории РФ. Можно ли идти с таким документом в ЗАГС или суд? Между Россией и Эстонией заключен двусторонний договор о правовой помощи, по которому документы любого из государств, заверенные обычной печатью и подписью должностного лица уполномоченного органа, признаются официальными на территории другого государства (штамп «апостиль» не обязателен). Если подобное соглашение между государствами отсутствует, то документ о браке без штампа «апостиль» не имеет никакой юридической силы на территории РФ, поскольку документ считается нелегализованным. Существует два основных способа легализации документов: упрощенная легализация и консульская легализация. Суть упрощенной легализации состоит в проставлении в документах штампа «апостиль». Для легализации свидетельства о браке с иностранцем в России официальное учреждение иностранного государства (обычно тот же орган, что зарегистрировал отношения супружеской пары) должно проставить на документе штамп «апостиль». В России такой документ переводится на русский язык, достоверность перевода подтверждается нотариусом, после чего документ о браке можно предоставлять в любые государственные органы. Проставление штампа «апостиль» применяется для использования документа в странах, которые присоединились к Гаагской конвенции от 05.10.1961 (в списке присоединившихся больше 100 стран). Если брак заключен не в стране–участнице конвенции, делается консульская легализация. Консульская легализация предполагает обращение в консульское учреждение РФ, которое находится на территории страны, выдавшей документ о браке. Помимо заявления о легализации, предоставляются паспорта, документ о браке, который нужно легализовать, документ, подтверждающий оплату консульского сбора. В течение пяти дней со дня регистрации заявления консульское учреждение выдает заявителю, явившемуся лично, документ, содержащий легализационную надпись или отказ в проставлении такой надписи.