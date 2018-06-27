7 отпускных фото, которые всех достали, и модные альтернативы им

Лежа у моря

Лежать на берегу нужно правильно. Если вы просто привстанете на локти или красиво запрокинете руку за голову, вашу фотографию никто не запомнит в массе подобных. Польская топ-модель Магдалена Фраковяк своим примером показывает, что лучше полностью вытянуться в свое удовольствие. Есть десять секретов фотогеничности, которые работают для всех, их можно изучить заранее. Если не запомните все, то вот лайфхак: красиво поставленная нога визуально сделает стройнее любую женщину. Если добавите для антуража шляпу, снимок получится идеальным!

Сидя на берегу

Постановочные фотографии а-ля ангелы Victorias Secret на берегу моря стали моветоном. Их выкладывала в свой аккаунт во время отпуска каждая вторая девушка. Сейчас в моде естественность. Не нужно принимать нарочито сексуальных поз — лучше расслабьтесь и улыбнитесь. Снимок выйдет гораздо эффектней — как у топовой американской супермодели Эмили Ди-Донато. Стоя спиной к камере

Красивыми ягодицами в новом купальники уже тоже никого не удивишь. А вот длинными, стройными ногами — вполне. Для этого нужно попросить снять вас снизу. Для этого можно, например, забраться на бортик бассейна. Тогда даже полноватые и короткие ноги будут выглядеть идеально. Именно такую фотографию в свой Instagram во время отпуска выложила пуэрториканка Джоан Смоллс . Лежа в бассейне

От постановочных кадров на бортике бассейна тоже лучше отказаться. Мы рекомендуем погрузиться в воду! Тогда мокрые волосы будут смотреться так же, как на снимке профессионального фотографа, а фигура будет казаться стройнее. Фото в таких позах можно найти на страничках чуть ли не каждой модели, например, у венгерки Энико Михалик. Кстати, аналогичную фотографию можно сделать на море. Для создания фотохита выбирайте фасоны модных купальников, которые идеально подойдут для вашей фигуры.

Выныривая из воды

Изогнутая спина, надутые губки, выставленная вперед грудь — еще одна любимая поза девочек в бассейне. Фотомодели давно отказались от наигранных снимков, которые нарочито демонстрируют их достоинства. Красивый кадр, похожий на произведение фотоискусства, можно сделать на обычный телефон, если резко вынырнуть из воды. Мокрые волосы, летящие брызги и закрытые глаза создадут невероятный эффект. Учимся у француженки Сигрид Агрен. Сфотографироваться подобным образом можно как в бассейне, так и в море.

Сидя на надувном матрасе или круге

Фото в красивой позе на обычном надувном матрасе — тоже прошлый век. Лучше найдите надувного единорога, пончик или пиццу. Забавные матрасы сегодня есть почти в каждом отеле, в том числе и на российских курортах. Чем смешнее поза и шире улыбка, тем лучше выйдет фото. Это подтверждает известная модель и блогер Дафна Грюневельд.

Стоя у достопримечательности

Сделать красивую фотографию на фоне достопримечательности сложнее всего. Стоять столбом, держать ее на руке или показывать «класс» точно не стоит — это выглядит по-деревенски. Но и отказываться от снимков возле храмов, дворцов и памятников не нужно. Просто выбирайте позы проще и забавнее: расставьте руки, сделайте вид, что бежите мимо, отправьте воздушный поцелуй. Именно так в своих путешествиях фотографируется одна из самых перспективных моделей — американка Аризона Мьюз. Кстати, вы читали 16 бьюти-советов о том, как выглядеть красиво даже на случайных фото?

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