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«Нунчак из багета»: клиент «Дикси» попросил книгу жалоб и был избит батоном
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«Нунчак из багета»: клиент «Дикси» попросил книгу жалоб и был избит батоном 

Ридус 30 минут назад
Фото: Ридус
Житель Москвы рассказал об оскорблениях и избиении батоном в магазине «Дикси». Молодой человек купил там батон, но на кассе обнаружил, что его стоимость отличается от ценника.
Он обратился к управляющей магазина, но она заявила, что это вовсе «не её проблемы, что кто-то там передвинул ценник».
«Тогда я предложил: «Так давайте прямо сейчас заменим ценник, чтобы больше не было проблем», — на что получил ответ от управляющей, цитирую: «Давать вам дома будут!» — рассказал мужчина.
Тогда покупатель попросил жалобную книгу. После порции таких оскорблений, как «ты больной?» и «точно дома не дают», мужчине выдали чистую тетрадь, где не было ни печатей, ни телефонов, ни в других отзывов клиентов.
Выплеснув свое возмущение на бумагу, покупатель удалился. Однако он также сообщил об инциденте на горячую линию супермаркета. Там ему пообещали разобраться в ситуации и «провести с сотрудниками дополнительный инструктаж».
Спустя две недели мужчина снова пришел в «Дикси», чтобы проверить реакцию на его жалобу.
В итоге на покупателя бросилась сотрудница магазина. Она схватила попавшийся под руку батон и ударила им мужчину.
«Что сказать по видео — нет, батоном не избила, нет, не по голове, удар пришёлся по руке с телефоном, после чего он был убран в карман, а практикующий хлеб-фу сотрудник был эффективно обезоружен и бежал вслед за управляющей прятаться в других помещениях магазина (или как вариант в отдел хлебобулочных изделий в поисках более чёрствого батона)», — подытожил пользователь Пикабу Dee Bass.
Пользователи Сети не преминули поиронизировать на тему использования хлебобулочного изделия в качестве оружия.
Ранее «Ридус» писал, как сотрудники «Пятерочки» применили к клиенту электрошокер.
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