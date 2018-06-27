«Нунчак из багета»: клиент «Дикси» попросил книгу жалоб и был избит батоном

Житель Москвы рассказал об оскорблениях и избиении батоном в магазине «Дикси» . Молодой человек купил там батон, но на кассе обнаружил, что его стоимость отличается от ценника.

Он обратился к управляющей магазина, но она заявила, что это вовсе «не её проблемы, что кто-то там передвинул ценник».

«Тогда я предложил: «Так давайте прямо сейчас заменим ценник, чтобы больше не было проблем», — на что получил ответ от управляющей, цитирую: «Давать вам дома будут!» — рассказал мужчина.

Тогда покупатель попросил жалобную книгу. После порции таких оскорблений, как «ты больной?» и «точно дома не дают», мужчине выдали чистую тетрадь, где не было ни печатей, ни телефонов, ни в других отзывов клиентов.

Выплеснув свое возмущение на бумагу, покупатель удалился. Однако он также сообщил об инциденте на горячую линию супермаркета. Там ему пообещали разобраться в ситуации и «провести с сотрудниками дополнительный инструктаж».

Спустя две недели мужчина снова пришел в «Дикси», чтобы проверить реакцию на его жалобу.

В итоге на покупателя бросилась сотрудница магазина. Она схватила попавшийся под руку батон и ударила им мужчину.

«Что сказать по видео — нет, батоном не избила, нет, не по голове, удар пришёлся по руке с телефоном, после чего он был убран в карман, а практикующий хлеб-фу сотрудник был эффективно обезоружен и бежал вслед за управляющей прятаться в других помещениях магазина (или как вариант в отдел хлебобулочных изделий в поисках более чёрствого батона)», — подытожил пользователь Пикабу Dee Bass.

Пользователи Сети не преминули поиронизировать на тему использования хлебобулочного изделия в качестве оружия.