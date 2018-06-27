Ангелы из мозаики появились в строящемся районе Выхино-Жулебино храме

Отделочные работы продолжаются в храме Сретения Господня на Саранской улице.

В течение четырех месяцев мастера-мозаичники подбирали камень, оттенки, делали сколы камня для создания мозаики на южном и северном фасадах. Процесс был трудоемким. Зато теперь два фасада храма украшают мозаичные изображения ангелов.

— Внутри храма идут штукатурные и малярные работы, — рассказывает настоятель храма протоиерей Дмитрий Арзуманов. — Храм очень высокий, поэтому это длительный процесс. Иконостас будет резным, из испанского мрамора. Пол — каменным и с узорами.