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«Дом лани» пополнился еще двумя оленятами
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«Дом лани» пополнился еще двумя оленятами 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В зеленоградском вольерном комплексе «Дом лани» вновь пополнение. Европейские лани Машка и Дашка стали мамами. Отец семейства — лань Яшка невероятно горд новорожденными детенышами, сообщает «Мосприрода».
С разницей в неделю в «Доме лани» Зеленограда появились на свет два прекрасных ланенка. Несмотря на то, что мамы еще прячут своих чад от посторонних глаз, сотрудники «Дома лани» уже решили выбрать малышам имена. Учитывая, что пристальное внимание всего мира приковано к Чемпионату мира по футболу, и именно этим событием запомнится 2018 год, было принято решение назвать ланят именами прославленных футболистов. Малыши получили имена Дзюба и Месси, в честь игроков сборной России и сборной Аргентины.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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