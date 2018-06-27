В «Томской Писанице» появились деревья, которые старше динозавров

Кемерово, 27 июня — АиФ-Кузбасс . Коллекцию окаменелых останков деревьев в музее-заповеднике выставили под открытым небом.

Как сообщили в музее-заповеднике, окаменелости «Томской Писанице» подарила угольная компания. Самый крупный экспонат нашли в начале июня на Моховском разрезе. Другие окаменелости уже давно хранились в музее угольной компании.

Специалисты уточняют, что кузбасские угли сформировались во время юрского периода — 200-145 млн лет назад. Найденные окаменелости древнее угля — это останки деревьев из пермского (285-250 млн лет назад) и каменноугольного (360-299 млн лет назад) периодов.