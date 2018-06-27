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В «Томской Писанице» появились деревья, которые старше динозавров
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В «Томской Писанице» появились деревья, которые старше динозавров 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 27 июня — АиФ-Кузбасс. Коллекцию окаменелых останков деревьев в музее-заповеднике выставили под открытым небом.
Как сообщили в музее-заповеднике, окаменелости «Томской Писанице» подарила угольная компания. Самый крупный экспонат нашли в начале июня на Моховском разрезе. Другие окаменелости уже давно хранились в музее угольной компании.
Специалисты уточняют, что кузбасские угли сформировались во время юрского периода — 200-145 млн лет назад. Найденные окаменелости древнее угля — это останки деревьев из пермского (285-250 млн лет назад) и каменноугольного (360-299 млн лет назад) периодов.
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