Топ-6 звездных визажистов, на которых стоит подписаться

Не секрет, что бьюти-образы знаменитостей — заслуга визажистов. Правда, публичными людьми они становятся нечасто. Пора познакомиться с теми, кто делает наших любимых звезд еще красивее.

Шарлотт Тилбери

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Сэр Джон

Сэр Джон — любимый визажист Бейонсе (36), Джоан Смоллс (29), Роузи Хантингтон-Уайтли (31) и Приянки Чопры (35). В Instagram он часто выкладывает видео с бекстейджей, делится лайфхаками по созданию идеального макияжа и любимыми бьюти-продуктами.

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Мила много лет сотрудничает с красоткой Рианной (30). Пожалуй, этим все сказано.

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Джойс Бонелли

Она дружит с Хлои (34) и Ким Кардашьян (37). Только Джойс сестры доверяют яркие образы. Кроме того, в ее Instagram мелькают актуальные бьюти-новинки и полезные советы. Так что бери на заметку, если хочешь научиться делать контуринг не хуже, чем у Ким.

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Ханг Ванго

Естественные образы Эмили Ратаковски (27), Тейлор Хилл (22), Миранды Керр (35) и других «ангелов» Victoria’s Secret — дело рук Ханг Ванго. И его профиль — сплошное вдохновение для любителей нюдовых образов.

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Патрик Та Среди его клиентов — Джиджи Хадид (23), Шей Митчелл (31) и Ариана Гранде (25). Кстати, по мнению журнала Voque, Патрик самый влиятельный визажист современности. Так что скорее подписывайся.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-6-zvezdnyh-vizazhistov-na-kotoryh-stoit-podpisatsya/