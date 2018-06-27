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Мультсериал «Сказочный патруль» стал лидером телесмотрения в Швеции
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Мультсериал «Сказочный патруль» стал лидером телесмотрения в Швеции 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Премьера российского анимационного сериала «Сказочный патруль» в Швеции на детском телеканале SVT Barnkanalen прошла с грандиозным успехом. «Сказочный патруль» привлек к телеканалу рекордно большую аудиторию и стал одним из самых популярных телесобытий июня.
Показ первой серии состоялся 12 июня. Сериал выходит в утреннем слоте, который является традиционным временем анимационных премьер, и повторяется в вечернем прайм-тайме. К настоящему времени канал уже показал 4 серии.
Большинство шведских семей с детьми стали поклонниками волшебных приключений четырех юных волшебниц. По данным медиаизмерений компании Mediamätning i Skandinavien (MMS) за 1-23 июня, все серии «Сказочного патруля» собирали рекордно большую аудиторию и становились лидерами по телесмотрению в Швеции.
Так, первая серия собрала долю аудитории в 8,9% и вышла в лидеры с рейтингом 1,3% среди всей телеаудитории старше 3 лет. Таким образом «Сказочный патруль» стал самой популярной программой среди шведских детских и семейных телеканалов Disney, Cartoon Network Nordic, Nickelodeon, Disney XD, Nick Jr, NickToons, Cartoon Network Sweden.
Вторую серию посмотрел каждый пятый телезритель — с рекордно высокими долей 22,6% и рейтингом 1,3% (все зрители старше 3 лет) «Сказочный патруль» снова стал самой популярной программой дня как на SVT Barnkanalen, так и среди всех телеканалов для детей.
У детской аудитории показатели «Сказочного патруля» в Швеции стали просто ошеломительными. Утренняя премьера второй серии у зрителей от 3 до 14 лет собрала рейтинг 7,3%, а ее доля составила 85,3%. Почти 9 из 10 юных зрителей отдали свои предпочтение российскому мультсериалу.
Столь высокие показатели сделали «Сказочный патруль» одной из самых популярных телепрограмм канала SVT Barnkanalen за июнь. Так, утренний показ четвертой серии с долей 18,1% и рейтингом 1,6% занял третье место по дню и вошел в топ-5 лучших программ канала за период с 1 по 23 июня.
"Мы полюбили «Сказочный патруль» и приключения смелых дружных девчонок, помогающих друг другу во всем!" — признается программный директор телеканала SVT Barnkanalen Хелена Ниландер.
Российский мультсериал был создан анимационной студией «Паровоз» по заказу группы «Цифровое Телевидение» и адаптирован для международных продаж компанией «0+ Media».
"Профессионалы, которые руководят Barnkanalen, умеют выбирать лучшие проекты, способные привлечь большую аудиторию. Нам приятно, что «Сказочный патруль» с первой серии стал очень популярным и занимает лидирующие позиции на телевизионном рынке Швеции", — отметил Михаил Ковальчук, генеральный директор компании «Сигнал Медиа», которая является эксклюзивным дистрибьютором проектов «Цифрового Телевидения» за пределами России.
"Мы активно ведем переговоры с международными дистрибьюторами и планируем порадовать игрушками поклонников сериала как в Швеции, так и в других странах", — рассказал Александр Саблуков, генеральный директор компании «0+ Media».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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