Мультсериал «Сказочный патруль» стал лидером телесмотрения в Швеции

Премьера российского анимационного сериала «Сказочный патруль» в Швеции на детском телеканале SVT Barnkanalen прошла с грандиозным успехом. «Сказочный патруль» привлек к телеканалу рекордно большую аудиторию и стал одним из самых популярных телесобытий июня.

Показ первой серии состоялся 12 июня. Сериал выходит в утреннем слоте, который является традиционным временем анимационных премьер, и повторяется в вечернем прайм-тайме. К настоящему времени канал уже показал 4 серии.

Большинство шведских семей с детьми стали поклонниками волшебных приключений четырех юных волшебниц. По данным медиаизмерений компании Mediamätning i Skandinavien (MMS) за 1-23 июня, все серии «Сказочного патруля» собирали рекордно большую аудиторию и становились лидерами по телесмотрению в Швеции.

Так, первая серия собрала долю аудитории в 8,9% и вышла в лидеры с рейтингом 1,3% среди всей телеаудитории старше 3 лет. Таким образом «Сказочный патруль» стал самой популярной программой среди шведских детских и семейных телеканалов Disney , Cartoon Network Nordic, Nickelodeon, Disney XD, Nick Jr, NickToons, Cartoon Network Sweden.

Вторую серию посмотрел каждый пятый телезритель — с рекордно высокими долей 22,6% и рейтингом 1,3% (все зрители старше 3 лет) «Сказочный патруль» снова стал самой популярной программой дня как на SVT Barnkanalen, так и среди всех телеканалов для детей.

У детской аудитории показатели «Сказочного патруля» в Швеции стали просто ошеломительными. Утренняя премьера второй серии у зрителей от 3 до 14 лет собрала рейтинг 7,3%, а ее доля составила 85,3%. Почти 9 из 10 юных зрителей отдали свои предпочтение российскому мультсериалу.

Столь высокие показатели сделали «Сказочный патруль» одной из самых популярных телепрограмм канала SVT Barnkanalen за июнь. Так, утренний показ четвертой серии с долей 18,1% и рейтингом 1,6% занял третье место по дню и вошел в топ-5 лучших программ канала за период с 1 по 23 июня.

"Мы полюбили «Сказочный патруль» и приключения смелых дружных девчонок, помогающих друг другу во всем!" — признается программный директор телеканала SVT Barnkanalen Хелена Ниландер.

Российский мультсериал был создан анимационной студией «Паровоз» по заказу группы «Цифровое Телевидение» и адаптирован для международных продаж компанией «0+ Media».

"Профессионалы, которые руководят Barnkanalen, умеют выбирать лучшие проекты, способные привлечь большую аудиторию. Нам приятно, что «Сказочный патруль» с первой серии стал очень популярным и занимает лидирующие позиции на телевизионном рынке Швеции", — отметил Михаил Ковальчук , генеральный директор компании «Сигнал Медиа», которая является эксклюзивным дистрибьютором проектов «Цифрового Телевидения» за пределами России.