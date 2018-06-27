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«Сказочный патруль» околдовал шведских телезрителей
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«Сказочный патруль» околдовал шведских телезрителей 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Мультсериал «Сказочный патруль» в начале июня стартовал на шведском телеканале SVT Barnkanalen и уже успел завоевать любовь телезрителей. Мультфильм посмотрело рекордное количество человек, а его премьера была признана одним из самых важных телесобытий в июне.
На данный момент шведские дети увидели первые 4 серии приключения российских волшебниц. С премьерой каждой серии охват аудитории рос: вторую серию мультика предпочли другим программам почти 9 из 10 детей по данным медиаизмерений компании Mediamätning i Skandinavien.
«Сказочный патруль» стал одной из самых популярных телепрограмм канала за прошедший месяц. Программный директор телеканала Хелена Ниландер заявила, что очень полюбила этот мультфильм и хочет и дальше следить за приключениями наших волшебниц.
А это ведь только начало! Представляете, сколько детей будут с напряжением следить за приключениями Аленки, когда появится… но обойдемся без спойлеров, вдруг вы сами еще не видели этот проект от студии «Паровоз». Если так — советуем вам не откладывать просмотр в долгий ящик и присоединиться к огромной аудитории его фанатов.
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