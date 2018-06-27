Задумки по посадке цветочно-кустарниковой композиции в поле. Идеи сада Натургарден

Сразу скажу, идею заимствовала у мамы. Есть такие цветочки простецкие, которые можно в каждом дворе найти, вроде колокольчика широколистного и вербейника точечного. Поскольку их никто не покупает, то им удалось разрастись большими массивами. Сфотографировала, маме показываю, — смотри, говорю, как красиво. Она говорит, — нет, нужно цветок крупным планом, а так просто заросли. Ничего не понимает в натургаден ((А мне очень нравится, как будто рука человека не касалась, идёшь, как по цветущему лесу. Кстати, мы совсем не используем никаких удобрений и никакой химии от вредителей и болезней. Всё растёт само. В основном в саду сформировался баланс. Ну а кто не выжил, тот не прошёл естественный отбор.

Сад Натургарден

Сейчас, пока у меня нет охраны на участке, я могу оперировать лишь теми цветами, которые никому даром не нужны. Те же люпины, рябинник рябинолистный. Однако рискну и крупномерами, такими как лещина и маньчжурский орех. Они у нас застоялись совсем. Так быстро переросли, что не успели заметить, теперь их продать проблематично. Если торговать крупномерами, то их должно быть много, на выбор. А пара штук ни туда ни сюда. Отправлю их в поле на ПМЖ.

Сразу составлю красивую композицию, глядишь, на будущий год будет готова фотозона.

У пруда посажу ирисы, мискантус и телекию, мне кажется это должно придать пруду благородный вид. Пока похоже на болотце…

Сад Натургарден

Ещё задумала лабиринт посадить, как вариант думаю о спирее Дугласа, но сомневаюсь, не будет ли она слишком разрастаться и выбегать из границ. У меня её много, я бы её начеренковала, и хватило бы на целый лабиринт! Всё не покупать…

Мне нужно что-то вроде спиреи японской. Компактное, не ползущее, держащее форму, но повыше. 1-1,5 м. Может подскажете?

Сад натургарден