Советы от Дарьи Клюкиной

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Сейчас жизнь победительницы шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной кажется идеальной. Мало, кто знает, что раньше девушка была очень стеснительной и закрытой. Не могла даже и подумать, что когда-то будет стоять перед камерами.

«Вы же знаете, у меня есть особенность — я заикаюсь. В сезоне я очень стеснялась этого. Сейчас мне было проще. Заикаться я стала меньше, потому что работаю с тренером по технике речи», — пишет журнал

Дарья свой страх переборола, что и советует остальным девушкам. Иначе, рассказывает модель, будут проблемы не только с самооценкой, но и противоположному полу понравится не удастся. Поэтому не стоит бояться совершать ошибки, особенно если ты молод и красив.

«Даже если что-то произошло, то стоит отнестись к этому, как к опыту. Важно сделать выводы и идти дальше. Всегда нужно помнить, что ничего страшного не случится. Молодость — это прекрасная пора, когда можно экспериментировать и не бояться никого и ничего!», — делится Дарья с Но не только уверенность в себе может привлечь противоположный пол. А как же эрудированность? Именно о ней Дарья и рассказала в новом интервью. Сама девушка, когда появляется свободное время от работы, часто ходит на культурные мероприятия. И друзей привлекает.

«Ходите на выставки, читайте, посещайте лекции и театры. Будьте эрудированными и иметь широкий кругозор», — рассказывает модель

Профессия Дарьи заставляет ее всегда следовать трендам. Правда, не всегда они могут соответствовать вашему вкусу и возрасту. В этом деле, говорит Собель, тоже нужно помнить об одной особенности.

«Сегодняшний стиль подросток заставляет меня дать один совет: всегда будьте женственными и нежными — это очень важно»