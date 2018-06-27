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Джейми Фокс спустил на вечеринке сумму, которую вам не заработать за всю жизнь
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Джейми Фокс спустил на вечеринке сумму, которую вам не заработать за всю жизнь 

Журнал ОК! 1 час назад
Пока простые смертные откладывают каждую копейку, голливудские звезды спускают на ветер такие деньги, за которые можно купить неплохую квартиру в центре Москвы. Так, Джейми Фокс на днях потратил на развлечение около полумиллиона долларов!
50-летний актер устроил грандиозную вечеринку в своем особняке в Лос-Анджелесе. Как сообщают зарубежные СМИ, мероприятие по масштабу могло посоревноваться с Fairy Fair Oscar. На сцене выступили Tyga и Too Short, в качестве закусок посетителям предлагали бургеры, а бар просто разрывался от количества напитков. В сети появились видео с вечеринки. Судя по кадрам, Джейми еще долго будет вывозить из особняка мусор.
BET Awards After Party @ Jamie Foxx House! #afterparty #betawards2018 #jamiefoxx #greygosevodka #goodvibes
A post shared by Madinah Ali (@madinah_ali) on  Jun 25, 2018 at 3:35am PDT  Напомним, что в сентябре прошлого года появились первые совместные фотографии Джейми Фокса и Кэти Холмс. Слухи об их романе ходят уже четыре года. В январе влюбленные вышли в свет вместе, посетив пре-пати премии «Грэмми-2018». Ранее актриса была замужем за Томом Крузом, от которого воспитывает дочь Сури.
Джейми Фокс и Кэти Холмс
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Женский форум
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