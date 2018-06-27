Джейми Фокс спустил на вечеринке сумму, которую вам не заработать за всю жизнь

Пока простые смертные откладывают каждую копейку, голливудские звезды спускают на ветер такие деньги, за которые можно купить неплохую квартиру в центре Москвы. Так, Джейми Фокс на днях потратил на развлечение около полумиллиона долларов!

50-летний актер устроил грандиозную вечеринку в своем особняке в Лос-Анджелесе. Как сообщают зарубежные СМИ, мероприятие по масштабу могло посоревноваться с Fairy Fair Oscar. На сцене выступили Tyga и Too Short, в качестве закусок посетителям предлагали бургеры, а бар просто разрывался от количества напитков. В сети появились видео с вечеринки. Судя по кадрам, Джейми еще долго будет вывозить из особняка мусор.

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A post shared by Madinah Ali (@madinah_ali) on Jun 25, 2018 at 3:35am PDT Напомним, что в сентябре прошлого года появились первые совместные фотографии Джейми Фокса и Кэти Холмс . Слухи об их романе ходят уже четыре года. В январе влюбленные вышли в свет вместе, посетив пре-пати премии «Грэмми-2018». Ранее актриса была замужем за Томом Крузом , от которого воспитывает дочь Сури.

Джейми Фокс и Кэти Холмс