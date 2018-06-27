Как его забыть, если отношения умерли, а любовь еще нет

Нет ничего более естественного, чем желание быть любимым. Когда рядом с женщиной появляется любящий мужчина, она расцветает. И не важно, насколько она была умна, самодостаточна, успешна и независима до этого. Стоит ей влюбиться, как мир обретает новые краски. Ни карьера, ни успех, ни известность не заменят того чувства, которое мы испытываем, уткнувшись носом в родное плечо.

И вдруг все заканчивается. Иногда резко, как удар током, когда вздрагиваешь от неожиданности и не можешь понять, происходит это наяву или просто приснился кошмар. Иногда это тянется годами, и ты вязнешь в этой белой удушающей вате, не в силах ни выбраться, ни разобраться, куда двигаться дальше. Как бы ни закончились ваши отношения, это всегда больно. Больно всем: и тому, кому кажется, что он, наконец, обрел свободу, и тому, кто, получив удар под дых, не может дышать от обиды и слез.

«Ушел. Бросил. Забыл». Рано или поздно с таким сценарием сталкивается каждая из нас. Увы, расставание — естественная стадия развития отношений. Глупо обижаться на рано наступившую осень, на завядший цветок или винить себя в приходе ночи. Все когда-нибудь заканчивается: даже самые искренние отношения. Только любовь не проходит. Никогда. Где-то в глубине нашего сердца она остается навсегда — как бесценный дар, который мы бережно храним в своей памяти.

Вы спросите меня, но как же его разлюбить? Полагаю, никак. Да и нужно ли? Бороться с чувством любви — глупо. Оно лежит в основе мироздания. Для меня «разлюбить» — это как «развидеть». То есть, невозможно. Можно перестать испытывать страдания по поводу расставания, можно примириться с потерей, можно притупить остроту ощущений, но разлюбить, на мой взгляд, нельзя.

Разлюбить — это как «отмотать назад», притвориться, что ничего не было, обесценить тот период жизни, который был для вас так важен однажды. Ради чего? Чтобы не было больно? Так ведь больно нам не от любви. Мы страдаем из-за крушения надежд, потери того, что было дорого, из-за неоправданных ожиданий, одиночества и нереализованности. При чем тут любовь?

Отношения между людьми — это живой организм. И как у любого живого организма, у отношений тоже есть свои «биоритмы». Если партнеры приняли взаимное решение расстаться, то, как правило остается прекрасное чувство светлой грусти и благодарности за совместно пережитые моменты. Но как мало расставаний развиваются по этому благодатному сценарию.

Причины для страдания у каждого свои. Кто-то раз за разом проживает один и тот же сценарий и задается вопросом «почему снова я?» Кто-то привык во всем винить себя и потихоньку разрушается изнутри.

«Научить вас разлюбить» я не могу, как не могу и «научить вас не страдать». Но я могу предложить некий алгоритм, который поможет вам достойно «пережить» окончание отношений.

Признайте тот факт, что отношения закончились. Не придумывайте своему партнеру оправданий и не лгите себе, пытаясь отрицать очевидное. Ваш партнер — взрослый самостоятельный человек и, в конце концов, он имеет право на собственное видение ситуации.

Идентифицируйте свои чувства. Когда болит душа, и сердце в клочья, очень сложно локализовать боль. Попробуйте понять, что именно вы чувствуете. Обиду? Гнев? Недоумение? Поняв причину боли, вам будет легче с ней справиться.

Не обесценивайте свой опыт. Все, что с нами происходит, формирует нашу личность. Каждые отношения, как и каждое расставание — это урок. Попробуйте понять, в чем состоит ваш.

Займитесь собой — соберите себя по кусочкам и продолжайте жить. Если вы не можете не думать о произошедшем и продолжаете проигрывать сценарий у себя в голове снова и снова, попробуйте превратить «самокопание» из разрушительного в конструктивное. Попытайтесь понять, чего хотите ВЫ сами. Разберитесь со своими потребностями и желаниями. Используйте эту передышку для того, чтобы стать сильнее.

Простите и отпустите. Да, я знаю, что сказать проще, чем сделать. На разных стадиях переживаний вы испытываете отрицание, гнев, разочарование — все, что угодно, но только не благодарность. Но все же попробуйте. Каждый, кого мы любили, оставил в нашей жизни частичку себя: кто-то хорошую, кто-то — плохую. Всем этим людям мы должны быть благодарны: кому-то за то, что они вошли в нашу жизнь, а кому-то за то, что вовремя ее покинули.

Если в вашей семье есть дети, не рвите их на части, заставляя проживать вашу травму и выбирать между мамой и папой. Если ваш партнер адекватен, позвольте ему участвовать в жизни ваших детей. Перестав быть любовниками, мы не перестаем быть родителями.

Жизнь после расставания не заканчивается. Наоборот, начинается ее новый этап — возможно более интересный и насыщенный, чем предыдущий. Главное — позвольте себе жить дальше. И не тащите за собой негатив. Оставьте в вашем багаже только опыт и мудрость, нажитые в прошлых отношениях. Они, несомненно, есть — их только надо найти и очистить от боли.

Стремясь разлюбить, мы вырываем из своей жизни основы, рискуя разрушить всю конструкцию целиком. Не надо ничего ломать. Надо принять этот опыт, полюбить себя и научиться использовать полученные знания при построении новых отношений.

Каждый человек достоин быть счастливым. Позвольте это себе и признайте это право за вашим партнером. Справиться с болью можно только через любовь.

Люди, которые делали нас счастливыми, заслуживают того, чтобы в глубине души мы продолжали любить то хорошее, что дали нам отношения с ними. Глазами влюбленных на нас смотрит Бог. Не надо просить его «развидеть».