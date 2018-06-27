Ещё
Конкурс на разработку архитектурной концепции фасадов жилого комплекса в Кунцево выиграло бюро Megabudka
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конкурс на разработку архитектурной концепции фасадов жилого комплекса в Кунцево выиграло бюро Megabudka 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Конкурс на разработку архитектурной концепции фасадов жилого комплекса в Кунцево выиграло бюро Megabudka, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).
«Бюро Megabudka выиграло конкурс на разработку архитектурной концепции фасадов жилого комплекса в Кунцево. Архитекторы представили три варианта фасадов, которые отлично сочетаются друг с другом», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Он отметил, что основной целью проведения конкурса был поиск выразительного архитектурного образа фасадов зданий многоэтажной жилой застройки. «Первый вариант включает нюансный рисунок и выдвинутые харизматичные арки. Во втором варианте рисунок из темно-серого кирпича дробит фасадные панели на меньшие. В третьем — темно-бордовый кирпич и мелкая фасадная пластика. Благодаря мэру Сергею Собянину, который активно поддерживает архитектурные конкурсы, застройщики переняли эту практику и стали ее внедрять», — отметил С. Кузнецов.
Уточняется, что одним из условий конкурса были применяемые материалы — они, включая декоративные элементы, должны быть рассчитаны на длительный период эксплуатации, а также технологически исполнимы. «Сдержанный, строгий дизайн и отделка клинкерной плиткой выглядят дорого и современно. И даже через 50 лет такие решения не потеряют актуальности», — отметили архитекторы бюро Megabudka.
Конкурс проводился по инициативе ПАО «Группа Компаний ПИК» и Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
Агентство «Москва»: последние новости
Пешеходно-туристическую зону благоустроят в центре Рузы Новое общественное пространство благоустроено в Бронницах от ул. Советская до озера Бельское Прокуратура проверит обстоятельства смертельного отравления рабочих в Раменском районе
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты шутят над грудью Ратаковски2
Роза Сябитова разозлила фанатов3
Женщинам с большой грудью облегчили ночную жизнь2
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»162
Пугачева горько плакала после разрыва11
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение