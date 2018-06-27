Конкурс на разработку архитектурной концепции фасадов жилого комплекса в Кунцево выиграло бюро Megabudka

Конкурс на разработку архитектурной концепции фасадов жилого комплекса в Кунцево выиграло бюро Megabudka, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

«Бюро Megabudka выиграло конкурс на разработку архитектурной концепции фасадов жилого комплекса в Кунцево. Архитекторы представили три варианта фасадов, которые отлично сочетаются друг с другом», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова

Он отметил, что основной целью проведения конкурса был поиск выразительного архитектурного образа фасадов зданий многоэтажной жилой застройки. «Первый вариант включает нюансный рисунок и выдвинутые харизматичные арки. Во втором варианте рисунок из темно-серого кирпича дробит фасадные панели на меньшие. В третьем — темно-бордовый кирпич и мелкая фасадная пластика. Благодаря мэру Сергею Собянину , который активно поддерживает архитектурные конкурсы, застройщики переняли эту практику и стали ее внедрять», — отметил С. Кузнецов.

Уточняется, что одним из условий конкурса были применяемые материалы — они, включая декоративные элементы, должны быть рассчитаны на длительный период эксплуатации, а также технологически исполнимы. «Сдержанный, строгий дизайн и отделка клинкерной плиткой выглядят дорого и современно. И даже через 50 лет такие решения не потеряют актуальности», — отметили архитекторы бюро Megabudka.