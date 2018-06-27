«Вас сюда никто не тянул»: Любовь Толкалина прокомментировала свое голое фото

40-летняя актриса Любовь Толкалина часто публикует довольно яркие снимки и не стесняется оголяться перед камерой. Но ее желание привлечь внимание далеко не всем по душе — ей постоянно говорят о необходимости вести себя скромнее, тогда как сама знаменитость считает, что приобщается к искусству и просит не опошлять ее действия.

Красота — понятие абстрактное, вряд ли кто-нибудь станет спорить, что вкусы у всех разные. Но если часть людей считает обнажение перед публикой нормальным, то другая часть негодует в ответ на откровенность. Актриса Любовь Толкалина справедливо считает, что на своей странице она может публиковать то, что считает нужным, потому ей не понять, почему на нее набросились критиканы.

Напомним, на днях красавица опубликовала нескольку снимков, на которых продемонстрировала свою подтянутую фигуру. Компанию ей составила подруга с пышными формами. Все бы ничего, но дамы предпочли позировать обнаженными. Пикантные фото не могли оставить равнодушными армию недоброжелателей, которым только дай повод для злословия. Любовь ответила на критику своих снимков: «Повторяю всем, кто приходит сюда — вы в гостях. Вас сюда никто насильно за палец не тянет и не тянул. Это ваш палец. И не стоит утруждать себя изливать свой внутренний мир в неудовольствии или осуждении. Вы пишите не обо мне, а о себе».

В прессе осветили поступок Толкалиной и ее эротические публикации увидели многие пользователи сети. Звезда не скрывает раздражения от обсуждения ее персоны в СМИ, отмечая, что в этом есть и позитивный момент — у нее увеличилось количество подписчиков. Те продолжают обсуждать актрису: «Ой, не обращайте вы внимания! Вы отлично выглядите, почему бы не показать такое тело миру, все правильно сделали!» «Я считаю, что эти снимки вульгарные, это для личного архива, а не для страницы в интернете». «Все нормально, не вижу проблемы, еще оправдываетесь как-то, вообще не стоит!» «Свои формы, есть чем гордиться, не думайте даже реагировать на хейтеров!» «Вы красавица и умница, все отлично будет у вас!» «Ждем новую порцию фото, мне понравились, все красиво, не пошло, в рамках приличия».

Любовь Толкалина часто обновляет контент на своей странице в Инстаграме и недавно порадовала почитателей своего таланта архивным снимком, на котором запечатлена в 17-летнем возрасте.