Фанатеем: как мерч стал таким модным 

Откуда всё пошло?

История мерча (сокращенно от «merchandise») началась в США примерно в 60-х годах. Тогда фанатская атрибутика относилась преимущественно к культовым рок-группам, которые выпускали футболки, кепки и значки в поддержку альбома, и в то время покупка мерча была прерогативой истинных «фанатов до мозга костей», охотившихся за трофеями с концертов. В СССР он попал только спустя 20 лет, и то сначала в виде собственного хенд-мейда: фанаты сами делали нашивки и аппликации на футболках и толстовках с характерной символикой, а за первыми релизами, которые стали доступны советским, а потом и российским поклонникам, выстраивались огромные очереди. Такой пиетет по отношению к атрибутике любимого музыкального коллектива был понятен: возможность заполучить диск, постер с автографом или заветную футболку Nirvana, Rolling Stones, Iron Maiden, Metallica — это как сейчас сделать селфи с любимым певцом на улице. Но, казалось бы, весь фанатский ажиотаж должен был остаться в 90-х и дать дорогу новомодным коллаборациям. Однако интерес к подобным артефактам с каждым сезоном только набирает оборот.

Как развивается сейчас?

В эпоху повального пиратства в интернете, когда на музыке становится все сложнее заработать, исполнители делают фанатский мерч неотъемлемой частью громкого релиза любого альбома (всё-таки Apple Music без iPhone в карман не положишь). И часто такая капсульная коллекция, проданная на концерте или в интернет-магазине, может принести группе даже больше, чем сам альбом. Так, например, в 2017 году рэпер Канье Уэст попал в шорт-лист премии Designs of the Year за мерчендайз в поддержку альбома «Life of Pablo». И охота среди фанатов за этими футболками велась нешуточная (всё в лучших традициях ограниченного тиража: перепродажи за огромные суммы, подделки). А в следующем году рэпер презентовал новый альбом «YE» и вместе с ним выпустил кепки, лонгсливы и худи с принтами — стоимость варьировалась от 65 до 145 долларов. Уже через 30 минут (!) после старта продаж Канье заработал на мерче полмиллиона долларов. Стоит ли еще что-то говорить про базовые футболки с логотипами, которые фанаты сносят с прилавков наряду с громкими сникер-релизами?