Фото: футуристический офис криптовалютного миллиардера

Планы Ди Иорио по строению обоих помещений очень нетрадиционны. В офисе он хочет воплотить в жизнь свои научно-фантастические фантазии о голографических рецепционистках, «движущихся стенах» и секретных тоннелях.

Новый офис Decentral находится в сердце финансового и развлекательного района Торонто.

Фото: Decentral

Офис пока не готов, однако Business Insider удалось взглянуть на его рендеринг. У входа в офис вас приветствует голограмма администратора. Рядом с ней находятся четыре скрытых двери.

Фото: Decentral

Голограмма администратора задаст вам вопросы, и в зависимости от вашего ответа откроется та или иная дверь. В Decentral пока еще не решили, какие именно вопросы будут задавать, однако идея очень нравится Ди Иорио.

Фото: Decentral

Одна из дверей ведет в зал заседаний с изогнутым телеэкраном, на котором отображаются 3D-панорамы.

Фото: Decentral

За залом заседаний находится главный офис, стены которого также увешаны экранами.

Фото: Decentral

«Офис будет очень белым и нейтральным. Мы хотим, чтобы у посетителей складывалось впечатление, словно стены движутся», — сказал Ди Иорио.

Фото: Decentral

К кабинету Ди Иорио будет вести что-то вроде секретного тоннеля.

Фото: Decentral

Ди Иорио планирует построить конференц-зал со стеклянными полами, где гости смогут смотреть, как внизу разъезжают миниатюрные автомобили марки Aston Martins, управляемые дистанционно. Автомобили будут частью игры, в которую каждый сможет сыграть онлайн, а в качестве награды будет предлагаться криптовалюта.

Фото: Decentral

Ди Иорио — большой фанат Aston Martins. «Совсем недавно я купил несколько таких», — сказал он. В прошлом месяце в Нью-Йорке компания Ди Иорио подарила две Aston Martins гостям на вечеринке Decentral на яхте.

Фото: CarBuzz

Ди Иорио хочет, чтобы посетители офиса чувствовали себя героями видеоигры.

Фото: Decentral

Вернемся к реальности: помимо нового офиса Ди Иорио купил трехэтажный пентхаус в Торонто. Его новый дом стоит $21 миллион.

Фото: Decentral

Ди Иорио не хочет, чтобы это место было только его квартирой. «Тут будут проходить частные мероприятия. Это будет экспериментальное помещение с проекциями на стенах».

Фото: Decentral

Больше всего в помещении Ди Иорио нравится потолок.

Фото: Decentral

Ди Иорио надеется, что таким образом его компания сможет привлечь в Канаду больше блокчейн-проектов. «Теперь я здесь надолго. Давайте же превратим Канаду и Торонто в технологический центр», — сказал миллиардер.

Фото: Decentral

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