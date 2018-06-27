Ещё
Фото: футуристический офис криптовалютного миллиардера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото: футуристический офис криптовалютного миллиардера 

RB.ru 54 минуты назад
Фото: RB.ru
Планы Ди Иорио по строению обоих помещений очень нетрадиционны. В офисе он хочет воплотить в жизнь свои научно-фантастические фантазии о голографических рецепционистках, «движущихся стенах» и секретных тоннелях.
Новый офис Decentral находится в сердце финансового и развлекательного района Торонто.
Фото: Decentral
Офис пока не готов, однако Business Insider удалось взглянуть на его рендеринг. У входа в офис вас приветствует голограмма администратора. Рядом с ней находятся четыре скрытых двери.
Фото: Decentral
Голограмма администратора задаст вам вопросы, и в зависимости от вашего ответа откроется та или иная дверь. В Decentral пока еще не решили, какие именно вопросы будут задавать, однако идея очень нравится Ди Иорио.
Фото: Decentral
Одна из дверей ведет в зал заседаний с изогнутым телеэкраном, на котором отображаются 3D-панорамы.
Фото: Decentral
За залом заседаний находится главный офис, стены которого также увешаны экранами.
Фото: Decentral
«Офис будет очень белым и нейтральным. Мы хотим, чтобы у посетителей складывалось впечатление, словно стены движутся», — сказал Ди Иорио.
Фото: Decentral
К кабинету Ди Иорио будет вести что-то вроде секретного тоннеля.
Фото: Decentral
Ди Иорио планирует построить конференц-зал со стеклянными полами, где гости смогут смотреть, как внизу разъезжают миниатюрные автомобили марки Aston Martins, управляемые дистанционно. Автомобили будут частью игры, в которую каждый сможет сыграть онлайн, а в качестве награды будет предлагаться криптовалюта.
Фото: Decentral
Ди Иорио — большой фанат Aston Martins. «Совсем недавно я купил несколько таких», — сказал он. В прошлом месяце в Нью-Йорке компания Ди Иорио подарила две Aston Martins гостям на вечеринке Decentral на яхте.
Фото: CarBuzz
Ди Иорио хочет, чтобы посетители офиса чувствовали себя героями видеоигры.
Фото: Decentral
Вернемся к реальности: помимо нового офиса Ди Иорио купил трехэтажный пентхаус в Торонто. Его новый дом стоит $21 миллион.
Фото: Decentral
Ди Иорио не хочет, чтобы это место было только его квартирой. «Тут будут проходить частные мероприятия. Это будет экспериментальное помещение с проекциями на стенах».
Фото: Decentral
Больше всего в помещении Ди Иорио нравится потолок.
Фото: Decentral
Ди Иорио надеется, что таким образом его компания сможет привлечь в Канаду больше блокчейн-проектов. «Теперь я здесь надолго. Давайте же превратим Канаду и Торонто в технологический центр», — сказал миллиардер.
Фото: Decentral
Источник.
Материалы по теме:
Фото: 21 торговый автомат из будущего
Office and chill: 10 веранд в московских офисах
Итальянские архитекторы построят плавучий город на солнечных батареях
В этом городе-крепости еще 30 лет назад можно было открыть бизнес без лицензии
RB.ru: последние новости
Самые продуктивные совещания – те, на которых присутствуют меньше восьми человек Ваше окружение должно толкать вас вперед. Пять вопросов покажут, что этого не происходит Бывший гендиректор Badoo создала социальную сеть для матерей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты шутят над грудью Ратаковски2
Роза Сябитова разозлила фанатов3
Женщинам с большой грудью облегчили ночную жизнь2
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»162
Пугачева горько плакала после разрыва11
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение