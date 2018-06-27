Производство молочной пленки

Молочные пленки необходимы для хранения и транспортировки молока и жидких продуктов на его основе. Изготавливают их из органического и синтетического сырья. Реакторы автоклавного типа высокого давления производят полиэтилен низкой плотности, который оптимально по своим характеристикам подходит для пищевых продуктов. Натуральные пленки выпускаются из целлюлозно-бумажного сырья, ламинированного фольгой с внутренней стороны. По качеству изделий выделяют тару для молока премиум, среднего высшего, среднего и эконом класса. Их отличает дороговизна и функциональность материалов, из которых они состоят, количество слоев и конструктивные особенности.

Сколько слоев может содержать молочная пленка?

Существуют 1, 2, 3 и 5-слойные молочные пленки. От количества слоев зависит качество хранения молока, сохранность во время перевозки, продление срока годности и устойчивость к химическим, механическим и термическим воздействиям. Преимуществом однослойной пленки является его низкая цена, которая будет приемлемой для любой категории покупателей. К ее недостаткам можно отнести небольшую прочность на разрыв. Незначительные механические повреждения, способные испортить всю упаковку, приводя к невозможности ее дальнейшего использования. Сварные швы в такой таре также не являются надежными и под механическим воздействием могут разорваться. Пастеризованное молоко имеет в 2 раза меньше срок хранения в 1-слойной пленке, чем в многослойном аналоге. Тара этого типа не имеет слоя, защищающего от воздействия ультрафиолета, что существенно сокращает срок годности молочных продуктов.

В 2-слойной пленке есть вышеупомянутый черный слой, нивелирующий негативное воздействие прямых солнечных лучей на упаковку. Вторичный полиэтилен часто используется при выпуске таких изделий и снижает их цену. Двухслойная пленка также не может похвастаться высоким уровнем прочности, надежности и износоустойчивости, как и ее однослойный «собрат».

Трехслойная молочная пленка помогает продукту, который в ней находится, дольше храниться. На нее легко наносить печать с помощью современного печатного оборудования. Ее эстетичный внешний вид повышает маркетинговую привлекательность для потенциальных потребителей. Высокое качество сварных швов и усиленный дополнительными компонентами внутренний слой — главные преимущества трехслойной пленки. Многие виды таких изделий имеют черный слой для сохранности молока от воздействия ультрафиолетовых лучей. Химически нейтральный полиэтилен способствует продлению срока годности молочных продуктов и не может влиять на их свойства. Средний слой пленки позволяет материалу лучше противостоять механическим раздражителям. Глянцевый блеск поверхности дополнительно декорирует упаковку, а высокий уровень скольжения помогает более эффективно передвигаться по транспортировочным линиям на автоматизированных линиях по производству тары.

Пятислойная пленка для хранения молока имеет все вышеперечисленные преимущества трехслойного аналога, плюс к этому, ее материалы обладают свойствами, препятствующими воздействию кислорода. Стерилизованные продукты на основе молока могут храниться в ней на несколько месяцев дольше.