Как заново влюбить в себя мужа за 7 дней

Рецепт идеального отпуска у каждого свой. Лично я знаю точно, чего хочу больше всего на свете: поехать к морю, в любимый Крым и — похудеть! Чтобы процесс превращения моей расплывшейся за время сидения в офисе тушки в стройную фигурку не превратился в тяжкий и мучительный процесс и не испортил долгожданный отдых, я решила на этот раз не изобретать велосипед и сразу отдаться в руки профессионалов.

Мысль поехать в знаменитый «Меллас», один из крымских санаториев, расположенный всего в трех километрах от Фороса, подсказала мне подруга Машка, которая вернулась оттуда через две недели очень довольная, с шоколадным загаром, похудевшая и помолодевшая лет на десять. Первое время только и разговоров было, что о волшебном СПА-детоксе — новой программе, которая в «Мелласе» уже бьет все рекорды по популярности. Кстати, этот санаторий, хорошо известный еще с советских времен, недавно вновь подтвердил свой класс, получив золотую медаль на Всероссийском форуме «Здравница-2017» в номинации «Лучшие технологии санаторно-курортного лечения». Последнее меня особенно заинтересовало: я люблю все передовое и уважаю научный подход, особенно в таком деликатном деле как оздоровление. Да и восторженный щебет Машки внушал уверенность, что у меня очень даже получится совместить приятное с полезным, лечебные процедуры и правильное питание (между прочим — пятиразовое, значит, и голодать не придется!) — с морскими купаниями, прогулками по старинному реликтовому парку и экскурсиями.

Позже, уже в «Мелласе», разговорившись с главным врачом Ириной [ТВ1] Игоревной Сухобок, я узнала, что программа СПА-детокс популярна не только у гостей санатория, имеющих лишние килограммы. Усталым, замученным суетой и стрессами жителям больших городов специальный комплекс разгрузочно-диетических процедур уже к концу первой недели помогает улучшить общее самочувствие, повысить стрессоустойчивость и способен реально омолодить организм, вернуть ему работоспособность и энергию.

Всего программа рассчитана на 14 дней, но есть и укороченный вариант — неделя. Главное условие: чтобы не навредить здоровью (поскольку возможны и противопоказания), а результат был устойчивым, контроль врача и следование его рекомендациям обязательны на всех этапах. Более того, к СПА-детоксу вас допустят только при наличии результатов обязательного обследования, которое, конечно же, лучше пройти еще дома, накануне отъезда. Обследование включает в себя клинический и биохимический анализы крови, общий анализ мочи (давностью не более 10 дней), исследование крови на гепатиты, сифилис, ВИЧ (не более 6 месяцев), УЗИ органов брюшной полости и почек (не более 3 месяцев); флюорографию (не более года); ЭКГ, если вам больше 40 лет (не более 1 месяца) … Не исключено, что после встречи с врачом вам могут быть назначены еще какие-то дополнительные обследования. Лично меня это даже обрадовало, потому что и не вспомнить, когда я так подробно занималась своим здоровьем в последний раз.

И действительно, после первого визита к врачу-терапевту мне назначили биоимпедансометрию. Эта диагностическая процедура со сложным названием (она входит в основную программу и назначается всем) очень важна, потому что позволяет определить соотношение в нашем теле мышечной, жировой и костной тканей. Также «умный прибор» четко подскажет, насколько быстро в организме протекают обменные процессы, определит скрытые отеки. И даже обозначит идеальный вес, ведь он, как известно, у каждого свой.

Исследование заняло всего несколько минут и не доставило никакого дискомфорта. Сначала мне измерили рост, вес, объем талии и бедер, после чего предложили встать на специальный аппарат, напоминающий весы. Электроды, наложенные на руки и ноги, присоединили к прибору, который добросовестно просканировал меня всю и выдал результаты, на основе которых потом была составлена персональная программа процедур, оптимальных нагрузок на тренировках и, конечно же, индивидуальное меню.

Уютно устроившись в кресле на балконе своего шикарного номера с видом на пляж, чтобы еще раз внимательно изучить всю программу моего волшебного преображения, я поняла, что отпуск будет действительно жарким и просто лениво позагорать у меня, скорее всего, не получится. Но зато, сколько всего интересного ожидало впереди! Групповые занятия скандинавской ходьбой чередовались с индивидуальными тренировками в тренажерном зале (и это не считая еще и обязательную утреннюю гимнастику!) Лимфодренаж сжатым воздухом (как средство избавиться от отеков и улучшить циркуляцию крови) дополнял антицеллюлитный массаж… Старый добрый душ Шарко, медово-соляной пиллинг в мини сауне, жемчужная ванна с морской солью, эфирными маслами и наконец — подводный душ-массаж… Все, о чем я так мечтала весь этот год, и на что никогда не хватало времени, наконец сбылось — здесь и сейчас. Вот он кайф! Я вспомнила Машку, которая, сидя в Москве, наверняка мне отчаянно завидует. Ну, ничего, на следующий год, если повезет, вернемся сюда уже вместе, — мысленно пообещала я ей.

Постскриптум:

За две недели, проведенных в «Мелласе», я похудела почти на восемь килограммов! Но, к моему удивлению, больше всего меня обрадовало даже не это. Усталость и апатию словно смыло морской волной. Я почувствовала такой прилив энергии и давно забытую радость жизни, что теперь готова свернуть горы. Друзья и знакомые, глядя на мои сияющие глаза, шепотом интересуются, где я нашла врача-волшебника или может… влюбилась?! Особенно этот вопрос интересует моего мужа Валеру, который не подает виду, но каждый вечер встречает с ужином или старается утащить меня в ресторан. Мне кажется, он ревнует к моему новому образу и снова влюблен, как и пять лет назад.. Он еще не знает самого главного — что так я буду выглядеть всегда. Ведь «Меллас» в Крыму — это место силы, теперь я знаю это наверняка. И СПА-детокс мне в помощь!