В Пермском лицее №1 состоялась генеральная репетиция выпускного вечера и первой в истории лицея премии LY (лицеист года). «Была жара невыносимая, в крови кипело молоко…» — так начинается одно из стихотворений Солы Моновой, но сегодня на репетиции кипело не только молоко, но еще и рвались нервы.
Несмотря на жару ребята танцевали до упада, репетируя в поте лица, и здесь это выражение совсем не является фразеологизмом. Танцоры выпили около 10 литров воды за пару часов, а под конец дня их можно было выжимать как тряпки. Лицо блондинки Ксюши, ученицы гуммата, после таких нагрузок приобрело красный оттенок, как и лица многих других танцоров. Нервы организаторов лопались как струны, потому что у одной из главных солисток, Валерии, пропал голос. Евгения Карпова, ответственная за мероприятие, впопыхах обзванивала всех знакомых врачей, подруги Леры судорожно искали в интернете как быстро вылечить связки. А сама Лера спокойно молчала весь день и могла только покорно выслушивать все наставления и угрозы. Сама Лера написала мне: — За меня не волнуйтесь, все будет окей, завтра схожу к врачу, меня подлатают и все. Снова буду бесить вас своим пением и смехом, а еще разговорами, так что все будет нормально. Всем было настолько жарко, что вечером, когда репетиция подходила к концу, Паша, ученик инфтеха, выплеснул стакан холодной воды на свою подругу Машу, которая сразу же взбодрилась, освежилась, повеселела и, не задумываясь, плеснула на Пашу свой стакан. Так началась маленькая водная битва. Влада, ученица инфтеха, больше всех смеялась и даже упала на маты во время войнушки. Маша, ведущая премии LY, сказала: — Эх, сегодня мы очень устали, потому что было очень жарко и душно, но Паша окатил меня водой, мне стало намного лучше и веселее, я посмеялась и было классное окончание сложного дня и хорошей работы. Ребятам остается пожелать только удачи и терпения, ведь 29 число уже совсем скоро, а значит скоро состоится новая, классная, премия LY и долгожданное событие всех одиннадцатиклассников — выпускной.