Жарко. Сильно. Сложно. Мокро. — Это все пермский лицей

В Пермском лицее №1 состоялась генеральная репетиция выпускного вечера и первой в истории лицея премии LY (лицеист года). «Была жара невыносимая, в крови кипело молоко…» — так начинается одно из стихотворений Солы Моновой, но сегодня на репетиции кипело не только молоко, но еще и рвались нервы.