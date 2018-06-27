Тара из ДСП

ДСП представляет собой прессованную плиту из древесного сырья, склеенного специальными адгезивными веществами. Она используется в строительстве, легкой и тяжелой промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве. В упаковочной сфере ее применяют для изготовления ящиков различного объема, типоразмера, конструктивных особенностей и назначения. Изготовление мебели и временных оградительных сооружений сложно себе представить без древесностружечных плит. Изделия из ДСП могут быть разного сорта, марки и класса, в зависимости от качества сырья, физических и конструктивных характеристик. Плиты имеют эстетичный внешний вид, они более легкие, чем многие аналогичные изделия из древесины, устойчивы к термическому и механическому воздействию. Изделия из ДПС отличаются практичностью в использовании и универсальностью. Некоторые виды поддонов, применяемых в упаковочном деле, выпускаются из древесностружечных конструктивных элементов. Благодаря методу горячего прессования ДСП плиты приобретают свою конечную форму. Они состоят из стружки различной величины, перемешанной с не минеральной связующей субстанцией.

Свойства ящиков из ДСП Ящики из ДСП имеют различные габариты, квадратную или прямоугольную форму и могут состоять из различных вспомогательных элементов. Они обладают высоким уровнем прочности и надежности. Товар, помещенный в них, будет надежно защищен от механических факторов воздействия. Он способен выдержать даже сильные удары и не нарушит свою конструктивную целостность после падения с небольшой высоты. Все стороны ящика из древесностружечных плит соединяют металлическими крепежными системами различного типа. Стеллажи из этого материала используют для хранения продовольственных и непродовольственных товаров, они применяются как элемент декора в точках оптово-розничной торговли. Стенки ящиков из ДСП могут состоять из нескольких скрепленных пластин или быть цельными конструкциями. Товары, которые требуют особой сохранности при транспортировке, часто упаковываются в этот вид тары. Ящики из склеенной стружки оснащены колесиками для перемещения, что позволяет более легко работать даже с крупногабаритными представителями данного типа упаковки.

Форма тары из древесностружечных плит не способна менять свои характеристики под воздействием атмосферных изменений или других внешних факторов. Они обладают повышенной влагоустойчивостью и способны прослужить длительное время, экономя ресурсы транспортировочной компании, которая ими пользуется. Пустая и полная тара из ДСП выглядит одинаково как заполненная, так и пустая, занимая идентичное количество места в складских помещениях, что позволяет легко рассчитать ее потенциально полезную квадратуру. Изделия из древесностружечных плит разлагаются в почве под воздействием микроорганизмов, что делает их более экологичными, чем многие виды тары, произведенной из синтетического сырья.

Все виды наземного, водного и воздушного транспорта активно пользуются ящиками из ДСП для перевозки различных грузов. Благодаря прямоугольной или квадратной форме они удобно помещаются в контейнерах, которые транснациональные корпорации переводят морем на огромные расстояния.