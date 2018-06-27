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15 интимных иллюстраций о любви, которые заставят вас немного покраснеть
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15 интимных иллюстраций о любви, которые заставят вас немного покраснеть 

Ридус 46 минут назад
Фото: Ридус
Одна корейская девочка очень любила смотреть мультики и уже в 4 года начала рисовать. Повзрослев, Ян Сэ Ын (Yang Se Eun) прославилась своими иллюстрациями про любовь и интимные отношения одной пары. Кореянка рисует в Photoshop и публикует своё творчество под псевдонимом Zipcy.
«Иногда один рисунок занимает день-два. Однако с некоторыми иллюстрациями я могу просидеть неделю. Самое лёгкое для меня — нарисовать черты лица, самое сложное — глаза, которые должны буквально светиться от любви», — рассказала художница, на Инстаграм которой подписались более полумиллиона человек..
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Женский форум
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