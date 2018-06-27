Шоп-тур в Ереван: Где покупать подарки для себя и близких

Моллы

Большинство крупных торговых центров, в том числе Dalma Garden Mall, где я была, находятся на выезде из города, но даже при плотном трафике дорога до них займет не более 15-20 минут. Выделить время на посещение моллов стоит по нескольким причинам. Первая — цены. В прошлом октябре обменники предлагали чуть меньше 10 драмов (национальная валюта) за рубль, поэтому цены в тех отделах, которые есть в Калининграде, например в Zara, получались ниже. Кстати, платить в Ереване лучше наличкой — во-первых, карты принимают только в крупных магазинах, во-вторых, из-за двойной конвертации выходит дороже.

Вторая причина — ассортимент. Та самая красная шуба Mango, ставшая главным хитом прошлого сезона, появилась в Ереване раньше, чем во многих российских городах, а в Pandora запросто нашлись кольца-малышки на мизинчик и даже фалангу, при том, что отыскать в России 15-й размер — та еще задача. Ну и, наконец, третья причина, вряд ли требующая каких-либо дополнительных комментариев, — отделы New Balance и Topshop. В последнем продавцы-консультанты говорили только на армянском и английском, что совсем не типично для Еревана.

Вернисаж

Здесь вас поймут, на каком языке вы бы ни говорили. Не только поймут, а с удовольствием угостят сваренным в джезве кофе, научат играть на дудуке, подберут ковер для вас и всех ваших родственников, осыплют комплиментами, и, не успеете оглянуться, уже протянут внушительных размеров пакет с джезвой/дудуком/ковром и десятком других вещей., Ереванский вернисаж — вторая после Арарата причина съездить и влюбиться в Армению. С традиционными сувенирами соседствуют антикварная посуда, винтаж и разнообразный хендмейд. Серебряные кольца в этническом стиле, эмалированные браслеты, четки из хлеба (тзбех), шелковые платки и сумки, сшитые из старинных ковров, — на любой вкус.,

Больше всего мне понравились многослойные кожаные кольца ручной работы от Сюзанны Гаспарян — по выходным молодой дизайнер лично продает их на Вернисаже. Их, как и другие украшения Сюзанны, легко узнать по причудливым круглым аппликациям. Торговаться принято, здесь это — дело чести.

Шоурумы

Наибольшая концентрация бутиков всемирно известных брендов находится на Северном проспекте, главной пешеходной улице Еревана. Здесь же удастся обнаружить Cosmotheca — магазин нишевой косметики и парфюмерии, сыскавший известность в столице и других городах «большой» России. Советую потом свернуть на улицу Туманяна, где находится пространство 5concept. В ассортименте — одежда таких дизайнеров, как Petoor, ZGEST, Nelly Serobyan, Naghash и LOOM Weaving. Не поленитесь дойти до шоурума еще одного известного армянского дизайнера Лианы Саргсян, чей бренд eLSi неоднократно получал признание на таких крупных международных событиях, как показ Венецианского кинофестиваля. Фирменный магазин находится на улице Корюна, ориентир — медицинский университет имени Мхитара Гераци.

Каким бы ни был ваш маршрут по Еревану, рано или поздно вы окажетесь в центре улицы Абовяна, где расположены многочисленные кафе и магазины. Арт-галерею Dalan легко узнать по кованым дверям и внушительной очереди у входа. Внутри — изделия местных художников и ремесленников, а также симпатичные аксессуары, например, кожаная сумка-мешок в виде граната от Arevgyan Family. За ней пришлось возвращаться в дождь, переходя с шага на бег, — боялась, что последнюю оставшуюся купят раньше, чем мне удастся найти обменник. Сумка неизменно собирает комплименты, а я, глядя на нее, мечтаю вернуться в Ереван — чтобы не только стереть ноги, гуляя по розовому городу, но и без угрызений совести потратить на шопинг неприличное количество часов.