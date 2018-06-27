Зараженные батоны продавали в Новосибирске

Эксперты «Роскачества» провели масштабные исследования, и «развенчали миф», что главная беда хлеба — картофельная болезнь. Как сообщено на сайте «Роскачества» только 1,7% из всех исследованных батонов оказались зараженными картофельной палочкой. К сожалению, эпицентром зараженных батонов стал Сибирский округ. Это единственный округ в котором они были обнаружены. Примечательно, что все больные батоны — новосибирские. Речь идет о белом хлебе торговых марок «АО „Бердский хлебокомбинат“, „Восход“ и „Инской“. Причем в хлебе под торговыми марками „АО „Бердский хлебокомбинат“ и „Инской“ болезнь явно прогрессировала — он неприятно пах.

По мнению экспертов, чаще всего производители Сибирского федерального округа закупают муку извне (например, в Казахстане). И нет должного контроля за сырьем.

Понять, что с хлебом явно что-то не так, очень просто. Во-первых, он будет иметь затхлый запах, похожий на аромат переспелых овощей или фруктов. Со временем запах будет становиться все невыносимее. Во-вторых, корка хлеба потеряет в упругости, мякиш в хлебе станет темным, вязким, похожим на слизь. Здесь важно понимать, что все эти признаки болезни будут обнаружены не раньше, чем спустя двое суток после даты выпечки хлеба.

Считается, что картофельная палочка не является патогенной для человека, а значит употребление зараженного хлеба до развития симптомов порчи считается неопасным и допустимым, если кто-то согласен есть плесневелый и вонючий хлеб.

Добавим, ранее жестокую проверку „Роскачества“ прошла Докторская колбаса. В лаборатории проверили 30 образцов продукции. В каждом втором обнаружили следы антибиотиков, а в одной пробе оказалось даже ДНК лошади. Формально это не нарушение закона, однако такая колбаса не может получить знак качества. Много претензий у специалистов и к упаковке. В основном производители умалчивают о том, что в составе есть соя или каррагинан — загуститель. А вот наличие бумаги исследование не подтвердило.