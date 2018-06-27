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Выплатят 8 премий: дизайн-проект реконструкции Загородного парка выберут через конкурс
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Выплатят 8 премий: дизайн-проект реконструкции Загородного парка выберут через конкурс 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
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Чиновники завершают разработку технического задания на реконструкцию Загородного парка в Самаре. Уже летом среди дизайнеров объявят конкурс на лучший проект. Об этом 63.ru сообщил главный архитектор региона Анатолий Баранников.
— Этот конкурс будет отличаться от других. Мы будем выбирать не 3, а 8 или 9 лучших проектов. Соответственно, каждый получит премию. Это нужно, чтобы привлечь побольше участников. Ведь многие молодые специалисты не участвуют в таких конкурсах, так как боятся проиграть, — рассказал Анатолий Баранников.
По его словам, призовой фонд конкурса будет достаточно внушительным. Но премия автора лучшего проекта не будет сильно отличаться от других. Ведь он будет участвовать в разработке проекта и получит за это деньги.
— Конкурс, скорее всего, объявим летом. А итоги подведем уже осенью, чтобы у дизайнеров было время подготовиться, — уточнил главный архитектор региона.
За благоустройство Загородного парка по программе «Комфортная городская среда» горожане проголосовали 18 марта. Работы планируют провести в 2019 году.
Помимо обустройства зон отдыха, власти запланировали обновление аттракционов. Ожидается, что в парке установят современное оборудование, которое будет работать и зимой, и летом.
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