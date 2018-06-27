Тук-тук, ДУК! Как заставить домоуправляющую компанию делать то, что нужно, а не то, что проще

Фото Александра ВоложанинаТук-тук, ДУК! Как заставить домоуправляющую компанию делать то, что нужно, а не то, что прощеКак жителям многоэтажки заставить ДУК делать то, что действительно нужно, а не то, что попроще и полегче? И как продлить жизнь старенькой хрущевке?

Главное — найти «коммунального лидера», у которого должно быть всего два таланта. Какие именно — знает Владимир Челноков , председатель совета жильцов многоквартирного дома № 16 по проспекту Ленина.