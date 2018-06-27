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Тук-тук, ДУК! Как заставить домоуправляющую компанию делать то, что нужно, а не то, что проще
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Тук-тук, ДУК! Как заставить домоуправляющую компанию делать то, что нужно, а не то, что проще 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Александра ВоложанинаТук-тук, ДУК! Как заставить домоуправляющую компанию делать то, что нужно, а не то, что прощеКак жителям многоэтажки заставить ДУК делать то, что действительно нужно, а не то, что попроще и полегче? И как продлить жизнь старенькой хрущевке?
Главное — найти «коммунального лидера», у которого должно быть всего два таланта. Какие именно — знает Владимир Челноков, председатель совета жильцов многоквартирного дома № 16 по проспекту Ленина.
Читайте советы эффективного домоправителя Челнокова и другие городские интересности в свежем номере газеты «Нижегородские новости» от 27 июня. Спрашивайте в киосках!
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