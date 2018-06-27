Юрий Дудь назвал зарубежных мужчин более привлекательными для русских девушек

Вопрос о том, стоит ли россиянкам крутить романы с иностранными болельщиками, поднимался еще до старта чемпионата мира по футболу. Депутат Госдумы обратилась к русским девушкам с призывом воздержаться от близости с зарубежными мужчинами, чтобы избежать повторения ситуации с Олимпиадой-80.

При этом чуть позже появилось совершенно противоположное предложение. К девушкам обратились с просьбой ни в чем себе не отказывать, дабы улучшить демографическую ситуацию в стране. В Сети даже начала ходить шутка, что таким образом через 20 лет в стране появится сильная сборная по футболу.

Свое мнение о романах с иностранными фанатами высказал и Юрий Дудь . Журналист встал на защиту россиянок и по пунктам объяснил мужчинам, почему те выглядят в глазах их соотечественниц менее привлекательно.

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Видеоблогер отметил, что девушки имеют такие же права заниматься любовью с представителями других национальностей, как и мужчины. Однако он подчеркнул важность использования контрацептивов, если только речь не идет о большой и светлой любви.

Далее он объяснил, что за рубежом, в отличие от России, не так много красивых девушек и высокая конкуренция на родине заставляет россиянок держать себя в форме не только в юности, но и в почтенном возрасте. От них исходит приятный аромат, и они знают, что цвета одежды не ограничиваются одним черным.

Кроме этого, в отличие от мегаполисов, большинство жителей России не имеют загранпаспортов и средств на заграничные поездки из-за низкого уровня жизни. Поэтому для девушек из провинции иностранец по-прежнему, несмотря на технический прогресс, некая диковина и нет ничего удивительного, что это будоражит воображение прекрасной половины.

В-четвертых, иностранцы более уважительно обходятся с женщинами, не воспринимая их как объект, который достается им по умолчанию. У них нет при общении с противоположным полом мужского шовинизма а-ля «бабе слово не давали», «иди борщ вари» и прочих сексизмов.

И в-пятых, низкий уровень жизни в регионах России не дает парням таких шансов на самореализацию, как молодым людям из Москвы или Питера. Это, разумеется, вина государства. Но зато в провинции живут нежные, очаровательные и готовые к приключениям девушки, не всем из которых нужна квартира в столице и крутой автомобиль.